Auto elettriche: il test reale svela la verità sui chilometri

I numeri dichiarati sull’autonomia delle auto elettriche affascinano, ma quando le gomme toccano l’asfalto vero tutto cambia. Il ciclo WLTP racconta una storia, la realtà un’altra. In Norvegia, la Norwegian Automobile Federation ha organizzato un nuovo test drive con temperature tra 7 e 17 gradi, lungo un percorso misto urbano e statale con quasi 1.000 metri di dislivello. È stata la Lucid Air a spingersi oltre ogni limite, fermandosi soltanto dopo 828,6 km. Una distanza da record, superiore di oltre 150 km rispetto al precedente primato estivo della Tesla Model S. Nonostante ciò, qualcosa ha frenato l’entusiasmo. Il consumo effettivo ha raccontato un’altra verità: 13,7% in meno rispetto al dato WLTP. Una delusione mascherata da impresa? I dati parlano da soli.

Tesla Model Y, la vera protagonista nascosta tra le auto elettriche

La Tesla Model Y Long Range AWD ha percorso 652,1 km, eppure ha stupito tutti per un altro motivo: 11,3% in più rispetto alla percorrenza WLTP dichiarata. Una dimostrazione concreta di efficienza e coerenza. Non ha vinto in chilometri, ma ha superato ogni aspettativa. È stata definita da NAF come la vera vincitrice di questo test. Anche la Tesla Model 3 Long Range RWD ha confermato la propria solidità, toccando 720,8 km, con un +2,7% rispetto al WLTP. Numeri meno eclatanti, ma decisamente affidabili. In un mondo dove ogni km promesso conta, sorprende chi riesce a dare di più di quanto promesso. Non tutti sono riusciti ad andare bene nei test però. La Skoda Elroq 60 si è fermata a 422 km, sfiorando appena quanto dichiarato. Poco dopo, la MG Cyberster ha concluso la sua corsa a 429 km. Esperienze che evidenziano quanto il dato di laboratorio possa illudere.

Spicca invece la performance della Zeekr 7X, che con 593 km percorsi ha superato del 9,6% la propria autonomia dichiarata. Una sorpresa che ha riacceso l’interesse. L’asfalto norvegese ha così fatto emergere differenze importanti tra apparenza e realtà. Chi davvero vuole sapere quanto valgono le auto elettriche, tra i diversi modelli a disposizione, non può più affidarsi solo alle promesse fatte ed ai numeri, può capirlo solo percorrendo la strada.