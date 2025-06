1Mobile: con questa offerta sarete apposto davvero per un sacco di tempo

Aggiorna d’oggi un dettaglio imprescindibile all’interno della vita digitale di uno di noi è senza alcun dubbio la nostra promozione attiva all’interno dei nostri numeri di cellulare, poter usufruire infatti di una promozione in grado di offrirci tutto il necessario ogni giorno per tutta la durata del mese è diventato un elemento imprescindibile per poter sfruttare appieno i nostri smartphone che ovviamente ci mettono a disposizione delle funzionalità che danno il meglio solo se supportate da minuti, giga e SMS, i giga in particolare, non possono mancare nel momento che ci consentono di restare connessi con la nostra vita digitale costantemente.

Di conseguenza, la scelta di un operatore in grado di venire incontro alle nostre necessità e indispensabile e ovviamente anche la scelta dell’offerta da attivare, qui in Italia i provider telefonici certamente non mancano e mettono a disposizione cataloghi davvero vasti che consentono a tutti di trovare un’offerta in grado di soddisfare le proprie necessità.

Un provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro é l’operatore vestito di rosso 1Mobile, il provider infatti da diversi anni garantisce offerte davvero interessanti e anche questa volta non è stato da meno, sul suo sito ufficiale infatti è disponibile una super offerta che potrebbe veramente interessare o ognuno di voi, diamo un’occhiata e vediamo che cosa offre.

Tutto incluso con una sorpresa

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 260 GB in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti i 50 SMS verso tutti, il costo per il primo mese sarà di 4,99 € per poi arrivare a 8,99 € al mese a partire dal secondo, l’offerta chiede un contributo di 10 € per la Sim, fisica o elettronica, però garantisce la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, dettaglio certamente interessante dal momento che poche offerte e poche operatori permettono di accedere a questa possibilità dal momento che la portabilità soffre sempre di alcune limitazioni proprio in base all’operatore di provenienza.