Ultimo scatto di Resilience mostra la Terra dallo spazio

A volte, anche quando le cose non vanno come previsto, resta qualcosa di prezioso. È il caso della missione lunare giapponese Resilience: pochi giorni prima del suo fallimento, ha inviato a casa un’immagine che sa di poesia. Una foto della Terra vista dalla Luna, scattata il 27 maggio, mentre il lander si trovava a circa 100 chilometri di altitudine. Il pianeta azzurro, sospeso in un mare di buio assoluto, con il Giappone appena velato da una coltre di nuvole. Un’immagine semplice, ma che riesce a farci sentire piccoli e immensamente connessi allo stesso tempo.

Hakuto-R2 fallisce, ma regala vista mozzafiato della Terra

Resilience faceva parte della missione Hakuto-R2, lanciata da ispace, una compagnia privata giapponese che ha ambizioni piuttosto chiare: rendere la Luna un luogo più familiare per la ricerca — e, chissà, un giorno anche per l’economia spaziale. Il lander era partito dalla Florida lo scorso 15 gennaio con diversi obiettivi: raggiungere il Mare Frigoris, rilasciare una mini-opera d’arte chiamata “Moonhouse”, e permettere al piccolo rover Tenacious (5 kg di esplorazione concentrata) di studiare il suolo lunare.

Tutto sembrava procedere bene, ma il 5 giugno qualcosa è andato storto. Durante la fase di atterraggio, il contatto con Resilience si è interrotto bruscamente. ispace ha confermato poche ore dopo che il lander, purtroppo, si era probabilmente schiantato. Un colpo duro, anche perché non era il primo: già nel 2023 la missione precedente si era conclusa allo stesso modo. A bordo c’erano cinque carichi scientifici, tutti pensati per raccogliere dati importanti sulla Luna e sul suo ambiente.

Eppure, quella foto è rimasta. Una piccola finestra su quanto sia speciale il nostro pianeta. Nonostante la fine amara della missione, quell’immagine ha fatto il giro del mondo, diventando quasi un messaggio di speranza. Perché lo spazio non perdona, ma sa anche regalare bellezza nei momenti più inaspettati.

E no, non è finita qui. ispace ha già confermato che continuerà. Più testarda che mai, l’azienda guarda avanti, con nuove missioni in programma e il sostegno di un network internazionale. In fondo, anche nello spazio, sbagliare fa parte del percorso.