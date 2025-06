Pericolo per il caldo forte in Europa: aumentano i morti

Durante le estati sempre più roventi degli ultimi anni, circa 100 mila individui hanno perso la vita a causa delle temperature estreme. Tra il 2022 e il 2023, infatti, il caldo forte ha causato ingenti danni alla salute. Ciò è quanto emerge da un’indagine condotta in 35 Paesi europei, dove gli effetti della crisi climatica sembrano ormai manifestarsi come una vera emergenza sanitaria. Il cambiamento climatico, insomma, non è più una questione astratta o futura. Gli impatti si estendono ben oltre il caldo estremo, includendo fenomeni sempre più frequenti e distruttivi. Anche la sfera psicologica ne risente, soprattutto tra i più vulnerabili. L’“eco-ansia” descrive il disagio crescente legato alla percezione di vivere in un mondo in trasformazione, meno sicuro, meno prevedibile.

Cambiamento climatico e caldo forte: conseguenze pericolose per la salute

A livello fisico, gli effetti sono molteplici. Si registrano un aumento dei colpi di calore, un peggioramento delle patologie respiratorie e una crescita delle infezioni trasmesse da insetti. Considerando tale scenario, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (regione Europa) ha deciso di reagire. Intervenendo con un’iniziativa concreta. È stata, infatti, istituita la Commissione Pan-Europea su Clima e Salute. Quest’ultima è composta da 11 esperti di alto livello. I quali sono incaricati di elaborare soluzioni realizzabili e sostenibili per rafforzare i sistemi sanitari del continente. L’obiettivo è adattare le strutture sanitarie alle nuove condizioni ambientali. Rendendole così pronte a fronteggiare un futuro sempre più instabile.

A guidare il lavoro della Commissione sono Katrín Jakobsdóttir, ex prima ministra islandese, e Andrew Haines, professore alla London School of Hygiene & Tropical Medicine. Proprio Haines ha lanciato un appello chiaro e urgente. È necessario intervenire per ridurre le emissioni e adattare i sistemi sanitari. Non è più possibile chiudere gli occhi davanti a tale problema. Le conseguenze, infatti, potrebbero essere devastanti. E l’aumento delle morti a causa del forte calore ne è una prova evidente.