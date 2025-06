EVO 20 di CoopVoce: tutto incluso per 29,90€ all’anno

Se stai pensando di cambiare operatore, magari perché sei stanco di rincari improvvisi o offerte poco chiare, forse è il momento giusto per dare un’occhiata a CoopVoce. Sì, proprio quella legata a Coop: esiste dal 2007 e ha una filosofia piuttosto semplice — fare le cose con trasparenza e senza fregature. E in effetti, non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti. Mai.

CoopVoce EVO 20, giga e chiamate illimitate a 29,90€ per 12 mesi

Proprio in questi giorni c’è una promozione interessante, ma dura solo fino al 18 giugno: si chiama EVO 20 e ti dà 20 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS per un anno intero a 29,90 euro. No, non al mese. Per tutto l’anno. Fai due conti: significa meno di 2,50 euro al mese. Una cifra quasi da non credere.

Per attivarla ti basta passare a CoopVoce e scegliere l’opzione Rinnovo Facile (che è il servizio di ricarica automatica). L’attivazione è gratis, e se vuoi ricevere la SIM a casa, anche la spedizione lo è. Preferisci andare in negozio? Hai oltre 900 punti vendita Coop tra cui scegliere. E se hai un telefono compatibile, puoi anche optare per la eSIM e attivare tutto in modo veloce e 100% online.

Cosa c’è incluso? Oltre all’offerta base, puoi usare l’hotspot senza problemi, hai il servizio “LoSai di Coop“, nessun vincolo, nessun costo extra, e i numeri a sovrapprezzo sono bloccati di default (per evitare brutte sorprese). Inoltre, CoopVoce usa la rete TIM, quindi la copertura è garantita su oltre il 99,8% del territorio nazionale. E sì, puoi usare i tuoi Giga anche quando sei in Europa.

Finito l’anno promozionale? Nessun panico: l’offerta torna al canone di 4,90 euro al mese, comunque molto competitivo.

Ultimo dettaglio, ma non meno importante: le SIM sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata da vecchi frigoriferi. Un tocco di sostenibilità che non guasta mai.

Insomma, se cerchi un’offerta chiara, conveniente e senza sorprese, questa è una di quelle che vale la pena considerare.