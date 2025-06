Spusu FOLLE, arrivano due offerte con ben 500 giga

Durante la giornata di ieri 15 giugno 2025 l’operatore telefonico virtuale Spusu ha compiuto il suo quinto compleanno dal suo debutto. Per celebrare questa occasione, l’operatore ha deciso di proporre qualcosa di veramente folle. Sono state infatti rese disponibili all’attivazione ben due nuove offerte di rete mobile che arrivano ad includere addirittura 500 GB di traffico dati, ovvero le offerte Spusu 500 XXL e Spusu 500 XXL.5G. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Spusu esagera per il suo compleanno con ben due offerte mobile con 500 giga per navigare

A partire dalla giornata di ieri 15 giugno 2025 sono state rese disponibili due offerte bomba dell’operatore telefonico virtuale Spusu. Come già accennato in apertura, si tratta delle nuove offerte di rete mobile denominate Spusu 500 XXL e Spusu 500 XXL 5G. Entrambe sono state proposte per celebrare il quinto compleanno dell’operatore dal suo debutto ufficiale.

Come suggerisce anche il nome, la particolarità di queste offerte è che entrambe arrivano ad includere una quantità davvero spropositata di giga per navigare. Si tratta infatti di ben 500 giga. Con la prima offerta, questi saranno validi per navigare con le connettività 4G. Con la seconda offerta, invece, gli utenti potranno utilizzare questi giga per navigare con le nuove reti di quinta generazione.

Oltre a questo, il bundle di entrambe le offerte include poi tanto altro. Sono infatti inclusi fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 5000 minuti per chiamare tutti i numeri dell’Unione Europea e del Regno Unito. Nonostante questi bundle estremamente ricchi, gli utenti dovranno sostenere una spesa per il rinnovo mensile davvero contenuta. Con l’offerta Spusu 500 XXL, infatti, gli utenti dovranno pagare 9,98 euro al mese. Con l’offerta Spusu 500 XXL 5G, invece, gli utenti dovranno pagare 12,98 euro al mese.

Secondo quanto riportato, entrambe le offerte saranno disponibili dal 15 giugno 2025 al 31 luglio 2025.