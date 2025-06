WhatsApp, svolta sull’accessibilità per gli ipovedenti e per gli utenti sensibili alle animazioni

Con l’ultima beta per Android, identificata con la versione 2.25.18.20, WhatsApp ha avviato la distribuzione di alcune novità pensate per rendere l’app più accessibile e meno affaticante alla vista. Le modifiche introdotte sono attualmente in fase di prova solo per alcuni utenti e servono per garantire al pubblico un’interfaccia migliorata sotto ogni punto di vista, anche per quanto riguarda l’leggibilità.

La prima modifica verte sull’introduzione di un’impostazione che permette di aumentare il contrasto. Più precisamente, l’interfaccia viene ottimizzata per chi utilizza il tema chiaro, con pulsanti e interruttori più marcati rispetto allo sfondo. Chi dunque riesce a distinguere raramente i colori, potrà trovare molta più semplicità nel farlo.

Oltre a supportare una platea di utenti più ampia, questa novità offre anche un beneficio secondario: riduce l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato, migliorando il comfort d’uso in generale.

Interfaccia più statica per chi è sensibile al movimento: ci pensa WhatsApp

Un’altra modifica inserita nella stessa versione riguarda il controllo delle animazioni all’interno delle chat. In particolare, WhatsApp ha centralizzato nella sezione accessibilità un’opzione già presente da tempo, che consente di ridurre o disattivare gli effetti animati di GIF, sticker ed emoji.

La funzione non è nuova, ma è stata riorganizzata per renderla più facilmente raggiungibile. Tale soluzione che WhatsApp ha scelto di introdurre servirà soprattutto agli utenti che avvertono fastidio durante la visione dei contenuti in movimento. Lo stesso varrà anche per coloro che preferiscono avere un’interfaccia non troppo dinamica, dunque più sobria. Almeno per ora l’attivazione di queste funzioni verrà garantita solo ad una parte di utenti iscritti alla beta, ma di certo l’aggiornamento dovrebbe arrivare ben presto per un numero di utenti ancor più ampio. Chi non dovesse trovare subito le nuove impostazioni, anche dopo l’aggiornamento, dovrà attendere ancora un po’. Come sempre, per ogni nuovo aggiornamento di WhatsApp, servirà pazienza.