Nothing Phone (3) è sempre più vicino: prezzi già svelati

L’attesa per Nothing Phone (3) sta per concludersi: la presentazione ufficiale è fissata per l’1 luglio 2025. Fino ad ora, però, l’azienda ha mostrato solo pochi dettagli. Mantenendo alta la curiosità degli appassionati. Nel frattempo, però, diverse indiscrezioni hanno iniziato a circolare. L’ultimo leak arriva direttamente dal sito della grande catena americana Walmart, dove il dispositivo è apparso nel catalogo con informazioni interessanti, anche se alcune immagini e specifiche sembrano essere ancora dei segnaposto.

Il nuovo Nothing avrà un design e alcune funzionalità importanti

I dati trapelati confermano che Nothing Phone (3) sarà disponibile in due varianti distinte. La prima, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrà un prezzo di 799 dollari. La seconda, più potente, offre 16 GB di RAM e 512 GB di spazio. Con un prezzo di 899 dollari. Queste cifre confermano le voci che parlavano di un aumento importante rispetto al modello precedente. Collocando il telefono nella fascia di prezzo tipica dei flagship più prestigiosi, come quelli di Google e Samsung. Si prevede inoltre che il device sarà disponibile in due colorazioni, bianco e nero.

Dal punto di vista estetico, le indiscrezioni indicano che il nuovo modello potrebbe abbandonare i caratteristici LED Glyph, segno distintivo di Nothing Phone (2). Al loro posto, potrebbe esserci una matrice LED più tradizionale, segno di una rinnovata identità visiva. Rimane alta l’attenzione anche sulla scheda tecnica, che dovrà mantenere le promesse di performance e innovazione per giustificare l’incremento del prezzo. I fan e gli esperti del settore attendono di scoprire se il nuovo smartphone riuscirà a bilanciare estetica, potenza e funzionalità in modo convincente, tenendo conto del fatto che il prezzo lo mette in diretta concorrenza con i modelli più prestigiosi sul mercato.

In definitiva, Nothing Phone (3) si appresta a debuttare come un dispositivo più ambizioso, con un posizionamento di mercato chiaro e deciso. Resta da vedere se la qualità e le innovazioni porteranno successo o se l’aumento dei costi farà storcere il naso ai consumatori più attenti al rapporto qualità-prezzo.