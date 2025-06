Iliad, le offerte di giugno 2025: ecco fino a 250GB al mese con il 5G gratuito

Iliad continua a proporre soluzioni semplici, trasparenti e senza vincoli, mantenendo prezzi bloccati per sempre e condizioni identiche sia per i nuovi utenti che per chi è già cliente. Non è certamente un mistero che questo provider abbia sempre in serbo per il pubblico ciò che c’è di meglio nel mondo della telefonia mobile. Le offerte attualmente disponibili mettono al centro grandi quantità di dati in 5G, chiamate e SMS illimitati e un’esperienza d’uso senza sorprese.

Iliad offre la sua Giga 200: equilibrio tra costo e contenuti

La prima opzione si chiama Giga 200 e include ogni mese 200 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. A questo si aggiungono 16 giga validi in Europa, utilizzabili in roaming senza costi extra. Il prezzo è di 9,99€ al mese, una cifra che non subirà modifiche nel tempo.

Questa offerta può essere attivata sia da chi passa a Iliad da un altro operatore, sia da chi è già cliente. Nel secondo caso, per aderire a Giga 200 è necessario avere un piano attivo con un prezzo mensile inferiore a 9,99€.

Ecco anche la Giga 250: per chi vuole ancora più dati in Italia e in Europa

Chi ha bisogno di più traffico dati può scegliere Giga 250, il piano più completo tra quelli attualmente proposti da Iliad. Ogni mese include 250 giga in 5G, 25 giga in Europa, oltre a minuti e SMS illimitati. Il costo è pari a 11,99€ al mese, anch’esso valido per sempre senza rimodulazioni.

Anche in questo caso, l’offerta è aperta ai già clienti Iliad che desiderano effettuare un cambio piano, a patto che abbiano un’offerta attiva con prezzo inferiore a 11,99€.

Con queste due soluzioni, Iliad si conferma come un operatore coerente nella sua filosofia: offerte chiare, prezzi definitivi, navigazione veloce in 5G e giga abbondanti, sia in Italia che in Europa. Una proposta affidabile che non lascia spazio a dubbi o costi nascosti.