Iliad, OFFERTE SHOCK: una scelta stabile nel tempo

Iliad continua a distinguersi nel mercato della telefonia mobile italiana con un’offerta chiara e diretta. La tariffa Giga 120 offre 120GB in 4G e 4G+, minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali, europei e oltre 60 paesi nel mondo. Tutto ciò al prezzo fisso di 7,99€ al mese, senza costi nascosti, senza aumenti futuri e senza vincoli contrattuali. Non si tratta di una promozione a tempo, ma di una tariffa strutturata per restare invariata per sempre.

Oltre i confini italiani: roaming europeo e i vantaggi della fibra Iliad

Il processo di attivazione è semplice e prevede un costo iniziale per la SIM pari a 9,99€. Tutti i servizi fondamentali sono inclusi senza dover pagare extra. Tra essi abbiamo la segreteria telefonica, l’ hotspot, la portabilità del numero, nessuno scatto alla risposta e il controllo del credito residuo. Iliad punta su una gestione chiara del rapporto con l’utente, senza clausole poco visibili o opzioni attivabili automaticamente. Anche dopo aver consumato i 120GB disponibili, è possibile continuare a navigare, ma solo con il consenso dell’utente e a un costo di 0,90 cent. ogni 100MB. Una scelta consapevole, non una trappola automatica.

Anche chi viaggia in Europa trova in Iliad un alleato. L’offerta infatti include minuti e SMS illimitati, oltre a 11GB di traffico dati dedicati al roaming all’interno dell’Unione Europea. L’operatore si allinea alla normativa comunitaria, richiedendo che l’utilizzo in Italia resti prevalente, pena l’applicazione di piccoli sovrapprezzi. La politica di corretto utilizzo garantisce che i vantaggi siano riservati a chi risiede stabilmente in Italia o ha un legame continuo con il territorio nazionale.

In più, chi è già cliente mobile e attiva anche un’offerta fibra beneficerà di condizioni ancora più vantaggiose. L’accoppiata tra i due servizi consente di ottenere risparmi esclusivi, purché il pagamento avvenga con metodo automatico. Iliad si rivolge sia ai clienti privati che a quelli aziendali, offrendo un servizio trasparente, affidabile e competitivo.