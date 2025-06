Il nuovo Orbit rende Spot un robot predittivo e intelligente

Spot, il robot a quattro zampe di Boston Dynamics, non si limita più a camminare in giro come un cane super tecnologico. Adesso, con il nuovo aggiornamento del software Orbit, è diventato anche un po’ veggente. O quasi. Grazie all’AI, riesce a prevedere se qualcosa sta per rompersi prima che succeda davvero. Un bel passo avanti, soprattutto per chi lo usa in ambienti industriali dove prevenire è molto meglio che riparare.

Spot evolve: manutenzione predittiva e controllo da remoto

La vera novità è che Orbit non si limita a raccogliere immagini e dati: li interpreta. E lo fa in modo intelligente, combinando quello che Spot “vede” con comandi in linguaggio naturale. Questi nuovi strumenti — chiamati vision-language prompts — permettono al robot di riconoscere cose come attrezzi fuori posto, macchine danneggiate o anche semplici segnali di usura, senza dover aspettare l’occhio attento (e umano) di un tecnico.

C’è poi una funzione chiamata Site View che è davvero interessante: Spot può creare una mappa visiva dell’ambiente in cui si muove, grazie a immagini panoramiche a 360 gradi. Questo permette di vedere come cambia un luogo nel tempo e — colpo di genio — di chiedere al robot di rianalizzare anche vecchie immagini, nel caso servisse un controllo retroattivo.

Tutto questo è gestibile da una dashboard centralizzata, dove chi coordina le operazioni può controllare lo stato di ogni robot, anche se sono sparsi su più sedi. E se ti stai chiedendo come va a finire con la privacy: i volti delle persone che appaiono nelle immagini di Spot vengono automaticamente offuscati.

Orbit ha fatto progressi anche sul fronte del rilevamento termico. Ora riesce a capire se c’è un’anomalia di temperatura semplicemente elaborando i dati che raccoglie, senza bisogno di interventi umani immediati. Un bel risparmio di tempo — e di risorse.

Infine, tutto questo è super flessibile: puoi scegliere se usare Orbit in locale o su cloud, integrarlo con altri sistemi tramite API, e persino attivare funzioni in beta per automatizzare la creazione di ordini di lavoro. E quando arriva un nuovo aggiornamento? Puoi inviarlo a tutti i tuoi robot in un colpo solo, direttamente da remoto.

In poche parole: Spot sta diventando sempre più indipendente. E molto, molto più utile.