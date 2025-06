Nintendo annuncia il nuovo Direct: ecco i dettagli

Nintendo torna sotto i riflettori con un nuovo Direct. L’evento è stato annunciato per mercoledì 18 giugno alle ore 15:00. L’annuncio ha sorpreso soprattutto per i contenuti. Il Direct in questione, infatti, non riguarderà la lineup della nuova Switch 2, come ci si aspettava, ma sarà incentrato esclusivamente su un gioco: Donkey Kong Bananza. A meno di un mese dall’uscita del titolo, programmata per il 17 luglio, Nintendo mantiene la sua consueta strategia di comunicazione. Quest’ultima prevede presentazioni mirate dedicate ai giochi di punta, organizzate circa quattro settimane prima del debutto sul mercato. Dopo aver applicato tale approccio a Mario Kart World ad aprile, ora è il turno dello scimmione più celebre dei videogiochi.

Nintendo annuncia il suo nuovo Direct

L’evento dedicato a Donkey Kong Bananza avrà una durata di circa 15 minuti. Durante quest’ultimi Nintendo svelerà dettagli più approfonditi su quello che si preannuncia come un capitolo di svolta per la saga. L’elemento innovativo è la distruttibilità degli scenari. Un concept che sembra voler rompere con le convenzioni storiche del franchise. Il gioco sarà, infatti, ambientato in spazi ampi, che DK potrà esplorare sia in superficie sia nelle aree sotterranee.

Tale struttura introduce un approccio più stratificato e votato alla raccolta e all’esplorazione. In perfetto stile collect-a-thon. Ma ciò che incuriosisce di più è come Nintendo ha deciso di affrontare la sfida di integrare ambientazioni parzialmente distruttibili senza compromettere la coerenza e la solidità del level design. Resta quindi da capire quali soluzioni creative verranno adottate per offrire un mondo che possa essere fatto a pezzi, ma al tempo stesso restare funzionale.

Insomma, chi sperava di vedere già in azione i titoli pensati per Switch 2 dovrà aspettare ancora. Ma l’attesa potrebbe essere addolcita da una delle proposte più ambiziose degli ultimi anni per Donkey Kong, che si prepara a stupire con un gameplay mai visto prima nella serie.