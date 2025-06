Huawei MatePad Pro 12.2” 2025 tra produttività e creatività

Huawei ha presentato a Berlino il nuovo MatePad Pro 12.2” 2025, un dispositivo che segna un’evoluzione nella categoria dei tablet premium. Pensato per chi cerca un’alternativa portatile ma potente rispetto a quella offerta da un laptop.

Il nuovo MatePad Pro 12.2” unisce design ultrasottile, prestazioni avanzate e strumenti creativi professionali, rivolgendosi a professionisti sempre in movimento, designer e studenti. Uno dei tratti distintivi del nuovo MatePad è il display Tandem OLED da 12,2 pollici, una tecnologia che migliora la luminosità (picchi fino a 2.000 nit), il contrasto e la leggibilità in ambienti luminosi grazie al rivestimento antiriflesso PaperMatte. Con un rapporto schermo/corpo del 92% e una risoluzione di 2800×1840 pixel, il pannello offre una superficie di lavoro ampia e definita, ideale per lavori di editing, grafica e documenti multipli.

Huawei MatePad Pro 12.2”, il nuovo tablet dell’azienda pensato per chi cerca modi per aumentare creatività e produttività

Sotto la scocca troviamo un hardware capace di sostenere carichi di lavoro intensi, potenziato dalla compatibilità con la nuova M-Pencil di terza generazione, dotata di sensibilità elevata e connessione NearLink per una risposta immediata ai comandi. La penna è supportata dall’app GoPaint, pensata da Huawei per simulare il disegno tradizionale con precisione digitale, rendendola una vera alternativa alla grafica su desktop. La tastiera intelligente Huawei Glide, leggera e multifunzione, permette una digitazione fluida e può trasformarsi anche in una base d’appoggio per lo stilo. L’intero setup pesa meno di 1 kg, rendendolo competitivo rispetto agli ultrabook per chi lavora in mobilità.

Tra le novità sul fronte connettività spicca il supporto al Wi-Fi 7, che promette una velocità di rete superiore e un minor margine di latenza. Il sistema operativo HarmonyOS 4.3, infine, migliora l’integrazione con l’ecosistema Huawei, semplificando l’uso delle app. Il nuovo tablet dell’azienda è già disponibile a partire da 999 euro, con una promozione che include tutti gli accessori premium e uno sconto dedicato.