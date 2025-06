Dreame L40 Ultra AE: la nuova era della pulizia smart alla portata di tutti

Arriva ufficialmente sul mercato il Dreame L40 Ultra AE, un aspirapolvere robot che promette di cambiare il concetto di pulizia domestica. Con un prezzo competitivo di 699€, questo dispositivo di fascia media integra soluzioni tecnologiche tipiche dei modelli premium.

Al cuore del L40 Ultra AE vi è la potente aspirazione Vormax, che raggiunge 19.000Pa. Una cifra che parla da sola, sufficiente per aspirare polvere, peli, detriti e residui anche nei tappeti più profondi. Il condotto Turbo Force mantiene un flusso d’aria costante, mentre il sistema anti-rumore permette di usarlo anche mentre si guarda la TV.

Dreame L40 Ultra AE: intelligenza artificiale e automazione per una casa più pulita

La spazzola in gomma solleva lo sporco senza intoppi, mentre la spazzola TriCut 3.0 è studiata per le famiglie con animali o capelli lunghi, grazie alla lama integrata che previene i grovigli. Ciò significa pulizia continua e senza blocchi, anche in ambienti difficili. Ma il vero salto di qualità si trova nel sistema di lavaggio. Dreame introduce per la prima volta in questa fascia di prezzo un mop autopulente ad acqua calda. Con una temperatura fino a 75°C, il L40 Ultra AE rimuove grasso, macchie e residui in modo igienico, eliminando anche i cattivi odori.

In più, il sistema anti-calcare mantiene le prestazioni sempre al top, senza bisogno di interventi manuali.

Dreame ha progettato il L40 Ultra AE per offrire non solo una pulizia profonda, ma anche autonomia completa. Il robot è dotato di tecnologia 3DAdapt, che identifica gli oggetti nell’ambiente e li evita con precisione. La navigazione intelligente Pathfinder pianifica i percorsi ottimali, anche in stanze ingombre di mobili. Il braccio MopExtend, estendibile fino a 4cm, permette al dispositivo di raggiungere anche gli spazi più stretti, come sotto i mobili o lungo i battiscopa.

Il supporto PowerDock gestisce automaticamente le operazioni di svuotamento, ricarica, pulizia del mop e gestione dell’acqua. Insomma, le persone non devono fare nulla, il robot si occupa di tutto. Il risultato è un dispositivo che lavora in modo discreto, continuo e autonomo, trasformando la pulizia da compito quotidiano a semplice routine invisibile.