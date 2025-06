OnePlus Pad gaming

OnePlus potrebbe presto entrare nel settore dei dispositivi mobili dedicati al gaming. Un nuovo leak rivela lo sviluppo avanzato di uno smartphone e un tablet progettati per offrire prestazioni elevate in ambito videoludico, con una serie di ottimizzazioni hardware e software mirate. I dispositivi non sono ancora stati annunciati ufficialmente, ma il materiale trapelato mostra elementi chiave dei due prodotti.

Nuovi dispositivi OnePlus orientati al gaming potrebbero arrivare presto

Secondo le immagini pubblicate online, lo smartphone da gaming OnePlus adotta un design angolare, con linee marcate e inserti rossi che ricordano altri dispositivi specializzati in questo settore. Sul retro è ben visibile un ventilatore integrato, elemento tipico dei telefoni da gaming di fascia alta, usato per dissipare il calore durante le sessioni prolungate. Il sistema di raffreddamento attivo suggerisce una dotazione tecnica orientata alla massima potenza.

La parte posteriore ospita anche un sistema a tripla fotocamera, ma il focus sembra rimanere sull’esperienza di gioco, più che sulla fotografia. La presenza di una porta USB-C laterale, in aggiunta a quella inferiore, permette di ricaricare il dispositivo durante il gaming in orizzontale, senza interferire con l’impugnatura.

Il secondo dispositivo emerso nel leak è un tablet che, secondo le fonti, condividerà molte caratteristiche tecniche con lo smartphone. Il design richiama quello già visto nei modelli Pad, ma con cornici più sottili e una nuova disposizione per le griglie degli altoparlanti stereo, che sembrano essere ottimizzati per un’esperienza multimediale coinvolgente.

Anche il tablet da gaming OnePlus potrebbe includere un sistema avanzato di raffreddamento interno, utile per mantenere stabili le prestazioni della CPU e GPU in situazioni di carico elevato. Il pannello frontale ospita una fotocamera posizionata centralmente in modalità landscape, segnale che l’uso in orizzontale è previsto come modalità principale.

Entrambi i dispositivi sembrano progettati per sfruttare OxygenOS in una versione ottimizzata per il gioco. Le anticipazioni fanno riferimento a una modalità gaming avanzata, che include controllo fine sulle prestazioni, disattivazione di notifiche e gestione termica automatica. Non è esclusa l’integrazione di un pannello di controllo dedicato, simile a quello già visto su altri marchi concorrenti.

Il leak suggerisce inoltre che OnePlus stia sviluppando accessori ufficiali, tra cui controller, cover con ventole attive, e un dock per l’uscita video e la ricarica simultanea. L’approccio modulare potrebbe collocare il marchio asiatico in competizione diretta con brand come ASUS ROG e RedMagic.