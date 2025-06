Android Auto 14.4 si espande, ma le novità restano ancora invisibili

Un nuovo aggiornamento di Android Auto è arrivato su un numero più ampio di dispositivi. Si tratta della versione 14.4, già rilasciata in modo limitato alla fine di maggio. Non si tratta però di modifiche troppo evidenti, in quanto Google, fedele alla sua strategia di rilascio graduale, continua a puntare sulla stabilità del sistema piuttosto che su innovazioni vistose.

Chi sperava in funzionalità rivoluzionarie o un’interfaccia rinnovata resterà deluso. Android Auto 14.4 è, a tutti gli effetti, una versione di manutenzione. Le modifiche apportate non toccano l’esperienza d’uso quotidiana. Tra le poche novità riscontrate figura il cambiamento del nome interno del servizio “Find My Device”, ora ribattezzato “Find Hub”. Una scelta che non ha conseguenze pratiche per chi utilizza il sistema in auto, ma anticipa piccoli aggiustamenti tecnici in corso.

Android Auto 14.4: tecnologie future già in fase di test, ma non ancora disponibili

Nel frattempo, l’obiettivo principale dell’aggiornamento di Android Auto sembra essere la correzione di bug specifici, forse rilevati solo su alcune configurazioni di veicoli o smartphone. Come spesso accade in questi casi, Google preferisce non diffondere dettagli precisi, lasciando all’utente la sensazione di un aggiornamento che “funziona meglio”, senza però spiegare effettivamente come.

La versione 14.4, pur essendo apparentemente priva di novità visibili, potrebbe rappresentare il terreno su cui si preparano funzionalità più ambiziose. Da tempo, ad esempio, si parla dell’introduzione di Gemini, l’assistente vocale basato su intelligenza artificiale sviluppato da Google. Questo nuovo strumento promette di rendere le interazioni vocali più naturali, comprensive e rapide. Nella versione però attuale non se ne trova ancora traccia.

Un’altra funzione che dovrebbe arrivare è il tema chiaro, pensato per offrire una maggiore adattabilità dell’interfaccia in condizioni di forte luminosità. Attualmente, Android Auto utilizza solo una modalità scura, ideale per la guida notturna ma meno di giorno. Anche in questo caso, però, l’implementazione non è ancora visibile agli utenti. Molti sospettano che entrambe le novità siano già in fase di sperimentazione interna, e che i prossimi aggiornamenti potranno finalmente introdurle. Ad ogni modo, per ora, chi installa Android Auto 14.4 continuerà a usare un sistema molto simile a quello precedente, senza particolari differenze da notare.