OnePlus 13s annunciato ufficialmente in India

OnePlus 13s è stato annunciato ufficialmente all’interno del mercato indiano, primo passo verso il debutto globale del device. Lo smartphone compatto si candida a diventare uno dei dispositivi più interessanti di questo periodo grazie alla dotazione tecnica di assoluto livello.

L’azienda ha realizzato un top di gamma sotto tutti i punti di vista mantenendo le dimensioni compatte. La base di partenza è OnePlus 13T, smartphone presentato in esclusiva per il mercato cinese, ma con alcuni piccoli accorgimenti.

Il display è di tipo LTPO OLED con una diagonale da 6,32 pollici e una risoluzione da 1.5K. Il pannello raggiunge un refresh rate di 120Hz con una luminosità di picco pari a 1600 nit. La scocca in metallo garantisce resistenza e leggerezza, portando il peso ad appena 185 grammi.

Sul frame laterale è presente il Pulsante Plus, che prende il posto dell’Alert Slider. Si tratta di un pulsante fisico e personalizzabile che consente agli utenti di richiamare funzionalità dedicate. Gli utenti potranno sfruttarlo per comandare l’audio, attivare velocemente app o gestire le funzionalità di Intelligenza Artificiale.

OnePlus 13s è un dispositivo che combina design compatto e specifiche elevate, in arrivo in India e presto a livello globale

Le prestazioni sono garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che può sfruttare anche memorie RAM LPPDR5X e lo storage interno di tipo UFS 4.0. L’azienda cinese ha scelto di adottare una batteria da 5.850 mAh su OnePlus 13s, una scelta che lo differenzia rispetto al 13T con cui condivide gran parte della scheda tecnica.

Passando al comparto fotografico, troviamo due ottiche che garantiscono scatti ottimali. Il sensore principale è un Sony LYT700 da 50MP a cui si affianca un teleobiettivo da 50MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP, una soluzione differente rispetto al 13T.

Le colorazioni disponibili al lancio per OnePlus 13s sono Black Velvet, Pink Satin mentre la tonalità Green Silk è in esclusiva per l’India. I prezzi partono da 560 euro ma bisognerà attendere la disponibilità in Europa per poter conoscere i dati definitivi.