Apple TV: con il trailer di “F1” vibra anche l’iPhone

Apple spinge verso l’innovazione con il nuovo trailer di “F1”. Il film ad alto tasso di adrenalina con Brad Pitt, realizzato dai suoi Apple Studios. L’elemento che più ha stupito è l’inedita esperienza sensoriale che accompagna la visione. Chi guarda il trailer sull’app Apple TV per iPhone scopre un modo nuovo di vivere le immagini. Ciò grazie a una tecnologia aptica avanzata. Quando i bolidi sfrecciano lungo il circuito o il protagonista accende il motore, il telefono vibra in perfetta sincronia. Regalando una sensazione che simula quasi il passaggio reale delle auto. Disponibile esclusivamente su iPhone, tale versione del trailer non si limita a semplici vibrazioni. Gli effetti aptici sono in grado di riprodurre sensazioni diverse a seconda dell’azione sullo schermo.

Apple TV su iPhone: nuovi effetti aptici per il trailer di F1

Chi ha già testato l’esperienza descrive un realismo sorprendente, come se le onde d’urto colpissero solo una porzione del dispositivo. Persino nei momenti più tranquilli, come la scena in cui il personaggio di Brad Pitt fa rimbalzare una pallina, il feedback aptico si adatta con precisione. Il debutto di tale tecnologia coincide con un cambio di passo nella strategia promozionale di Apple. Dopo alcuni film ad alto budget che non hanno ottenuto il successo sperato, la compagnia sta sperimentando metodi più incisivi per promuovere i suoi contenuti. Con “F1”, la scommessa è chiara: puntare su un’esperienza immersiva e unica per attirare il pubblico.

Il trailer occupa un posto d’onore all’interno dell’app Apple TV su iPhone, facilmente accessibile a chiunque voglia sperimentare il nuovo tipo di coinvolgimento aptico. Per tutti gli altri dispositivi resta disponibile la versione tradizionale, priva di effetti tattili ma comunque spettacolare. Il film stesso è attesissimo. Uscirà nelle sale americane il 27 giugno 2025, anticipato da un debutto globale previsto per il 25 dello stesso mese. Non resta che attendere per scoprire se il film riuscirà davvero a conquistare il cuore degli appassionati e degli amanti del cinema.