Sony WH-1000XM4: il prezzo è RIDICOLO oggi su Amazon

La promozione migliore dell’ultimo periodo va a toccare le Sony WH-1000XM4, cuffie a padiglione, ovvero che non vanno ad insinuarsi all’interno del canale uditivo ma lo coprono esternamente, che offrono la migliore qualità audio in circolazione. Lo sconto automatico attivato direttamente su Amazon è davvero interessante, figlio anche della presenza sul mercato della nuova generazione.

In vendita sul mercato da qualche anno, le Sony WH-1000XM4 sono universalmente ed oggettivamente riconosciute come tra le migliori di sempre, sia per la qualità audio, che per l’eccellente cancellazione del rumore che permette all’utente di isolarsi perfettamente dall’ambiente circostante, senza intaccare la qualità della resa audio. Sono cuffie che possono essere facilmente utilizzate con qualsiasi dispositivo in commercio, nel pieno delle loro funzionalità, senza un collegamento fisico. A tutti gli effetti sono cuffie bluetooth con batteria integrata che dovrebbe garantire circa 30 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva direttamente su questo canale Telegram dedicato.

Sony WH-1000XM4: le cuffie costano molto poco su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di queste cuffie è inferiore a quanto avremmo mai immaginato, proprio perché il listino di 279 euro viene abbattuto pesantemente, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 227,12 euro (sconto effettivo del 19%). Ordinatelo al seguente link.

Il supporto alla ricarica rapida rende l’esperienza sicuramente più appetibile e dinamica, in quanto comunque il consumatore può pensare di poter tornare ad utilizzare il device entro pochissimo tempo, anche dal momento in cui si ritrovasse ad averlo completamente scaricato. La spedizione a domicilio è rapida, avviene indiscutibilmente entro pochi giorni dall’acquisto, con garanzia della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ma allo stesso tempo offre quella sicurezza in fase di utilizzo la presenza della possibilità di restituire il device entro 15 giorni dall’acquisto.