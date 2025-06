Very Mobile vs Fastweb Mobile: sotto i 10€ ecco le promo fino a 300GB in 5G

Very Mobile propone una soluzione diretta e conveniente con 200 giga al mese, minuti e SMS illimitati e accesso gratuito al 5G, al prezzo fisso di 6,99€ al mese. L’offerta è attivabile da chiunque, senza restrizioni sull’operatore di provenienza, e include il primo mese gratis.

La SIM fisica è disponibile, ma anche la eSIM, per chi desidera attivare il tutto in digitale. L’attivazione costa 2,99€ una tantum, e l’intero processo può essere completato anche tramite SPID. Comodità del genere di certo non esistevano in passato ed è per questo motivo che qualora dovessero proporsi, è sempre un bene coglierle al volo. Sia Very che Fastweb sanno gestire alla grande il pubblico, conferendogli il massimo dei benefici e soprattutto prezzi e contenuti di rilievo.

Fastweb Mobile Full: più giga, più servizi e rete veloce

Con la sua proposta Mobile Full, Fastweb punta su un’offerta da 200 giga in 5G, minuti illimitati, 100 SMS, a 10,95€ al mese. Il pacchetto include la rete mobile premiata più veloce d’Italia, secondo gli ultimi riconoscimenti, e prevede attivazione a 10€ una tantum.

La gestione dell’offerta è possibile tramite SPID, CIE o video identificazione. Inoltre, è inclusa la SIM fisica o virtuale gratuita, e la trasparenza è uno dei punti forti del servizio.

Prezzo o rete: la scelta dipende dalle priorità

Le due offerte offrono lo stesso volume dati, ma si differenziano per costo mensile e servizi inclusi. Very Mobile propone una soluzione più economica, senza servizi aggiuntivi, ideale per chi vuole tanti giga al prezzo più basso. Fastweb risponde con una rete ad alte prestazioni e una gestione più avanzata, a un prezzo leggermente più alto.

In sintesi, Very è indicata per chi vuole semplicità ed essenzialità, Fastweb per chi cerca qualità della rete e affidabilità tecnica. In breve, dovete calcolare bene quelle che sono le vostre esigenze per fare una scelta finale che in entrambi i casi sarà giusta.