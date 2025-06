La banda WhatsApp colpisce ancora, su Telegram

Molti di voi nel corso delle scorse settimane potrebbero essere stati contattati da alcuni utenti su WhatsApp decisamente poco raccomandabili, si trattava nella totalità dei casi di truffatori che cercavano di ingannare le vittime tramite strane proposte di lavoro che consentivano a chi accettava, almeno a detta dei truffatori, di ottenere somme di denaro in pochi semplici passi da seguire tramite le istruzioni dei truffatori stessi.

Nello specifico, questi ultimi si spacciavano per collaboratori di YouTube che pur di aumentare le visualizzazioni fornivano un compenso in denaro a chi accettava di seguire alcuni semplici istruzioni come mettere like ad alcuni video oppure commentare, queste azioni promettevano un guadagno di qualche spicciolo che poteva poi essere incrementato nel corso delle settimane, alle volte i bonifici arrivavano per davvero salvo poi culminare con una proposta di investimento di qualche centinaia di euro che in caso di accettazione da parte della vittima sparivano nel nulla.

Arriva anche su Telegram

La truffa in questione in base alle ultime segnalazioni che ci sono pervenute sembra essere esplosa anche su Telegram, i truffatori dopo aver letteralmente spremuto WhatsApp e i suoi utenti hanno deciso di spostarsi anche sulla piattaforma di messaggistica tinta di azzurro, tutto ciò ovviamente per massimizzare i profitti e riuscire a colpire ancora più utenti, ovviamente vi suggeriamo di prestare la massima attenzione nel caso doveste ricevere proposte lavorative molto semplici con guadagni altrettanto facili, si tratta di truffe nel 100% dei casi, in questo specifico caso tra l’altro quei piccoli bonifici che arrivavano veramente e che i truffatori utilizzavano per conquistare la fiducia della vittima, probabilmente sono finanziati con i soldi che altre vittime hanno perso seguendo le istruzioni dei truffatori che stanno colpendo la community.

Dunque, se dovesse essere contattati nelle medesime modalità, non esitate a bloccare tutto e a non rispondere dal momento che si tratta di una truffa al 100%.