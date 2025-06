One Hand Operation +: nuovo update con interessanti novità

La nostra società coreana ha deciso di aggiornare uno dei suoi moduli good Lock più apprezzati del momento e introduce alcuni interessanti novità che potrebbero davvero rivelarsi utili per la community, il modulo in questione è One Hand Operation+, il quale mette a disposizione una novità per gli utenti che sfruttano la One UI 7 e una per coloro che invece stanno già provando la One UI 8.

Interessanti novità per entrambe le interfacce grafiche

Per chi non lo sapesse, questo modulo consiste in un’applicazione scaricabile dal Google Play Store o dal Galaxy Store e consente di personalizzare più profondamente l’esperienza di utilizzo delle tour di navigazione, l’obiettivo ovviamente è quello di semplificare l’utilizzo una mano permettendo sostanzialmente di scegliere dove posizionare alcuni cursori aggiuntivi da associare a determinate azioni specifiche, personalizzandone le dimensioni e non solo.

Con l’ultima versione sono state introdotte alcune novità decisamente niente male, la prima consente di aggiungere più di un cursore per lato dello schermo fino a un massimo di tre in modo da poter assegnare ancora più funzioni in base a dove viene effettuato lo swipe, in tal modo potrete ad esempio assegnare un cursore ad alcune azioni più utilizzate e uno ad altre comunque utili ma meno sfruttate e così via.

Ovviamente l’applicazione consente di personalizzare sia l’altezza che la larghezza e il posizionamento dei cursori in modo da poter applicare il tutto secondo le proprie preferenze e abitudini, ovviamente il massimo totale di cursori utilizzabili ammonta a sei e questa possibilità è disponibile anche per gli utenti che sfruttano l’interfaccia grafica di settima generazione.

Per quanto riguarda coloro che invece stanno già provando la nuova One UI 8, All’interno dell’impostazione avanzate è spuntata l’opzione definita come “ Gesto indietro del sistema”, che consente di utilizzare il gesto di navigazione indietro del sistema all’esterno dell’area del cursore personalizzato.