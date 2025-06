Mercedes GLC elettrica: debutto a Monaco per un SUV che vuole distinguersi

Sarà il Salone di Monaco di Baviera, previsto per settembre 2025, a ospitare la prima apparizione ufficiale della nuova Mercedes GLC elettrica. I preparativi però sono già in pieno svolgimento. Mercedes intende presentarsi all’appuntamento con un modello studiato in ogni dettaglio, puntando su stile e identità. In un contesto automobilistico sempre più popolato da vetture elettriche simili tra loro, il marchio tedesco punta su un’estetica forte e riconoscibile. Lo ha sottolineato il responsabile del design, Gorden Wagener, ribadendo l’intenzione di creare un’identità unica per ogni modello della serie.

Mercedes GLC elettrica: prestazioni elevate e spazio ottimizzato per un’elettrica premium a tutto tondo

La GLC elettrica sarà caratterizzata da una calandra più verticale e alta, ispirata a modelli storici come la Ponton. Questa scelta intende restituire personalità al frontale, pur mantenendo la griglia come elemento simbolico del marchio. Il family feeling Mercedes verrà rinnovato anche grazie a una cornice luminosa attorno alla griglia, dettaglio che aggiunge modernità e riconoscibilità. Il nuovo SUV poggerà sulla piattaforma MB-EA, realizzata esclusivamente per veicoli elettrici e in grado di garantire prestazioni elevate grazie all’architettura a 800Volt. Con essa, sarà possibile ricaricare la vettura fino a 320kW, riducendo notevolmente i tempi di sosta.

Dal punto di vista tecnico, Mercedes promette numeri importanti. La batteria da 94,5kWh, al nichel-manganese-cobalto, offrirà fino a 700km di autonomia nella versione a trazione posteriore, secondo lo standard WLTP. Saranno disponibili anche versioni a trazione integrale, sia con singolo motore che con doppio propulsore. Quest’ultima variante supererà i 480CV, mentre nel 2027 è prevista una sportiva AMG con potenza di circa 600CV grazie ai motori a flusso assiale.

Non mancheranno alcune innovazioni tecniche. La trasmissione sarà affidata al nuovo sistema eATS 2.0. Mentre una pompa di calore compatta ha permesso di liberare spazio per un vano anteriore da 100 litri, che si aggiunge ai 450litri del bagagliaio posteriore. La produzione inizierà nel 2026 negli stabilimenti di Brema e Pechino, con possibilità di estensione negli USA a Tuscaloosa, in base all’evolversi delle politiche sui dazi.