Samsung

Samsung continua a lavorare sull’aggiornamento dei suoi dispositivi alla futura One UI 7, e tra i modelli coinvolti figurano anche i popolari Galaxy A34 5G e Galaxy A33 5G. Entrambi gli smartphone, appartenenti alla fascia media della gamma Galaxy, rientrano nella lista dei dispositivi compatibili con la prossima versione dell’interfaccia proprietaria, attesa in autunno assieme ad Android 15.

Prime conferme sull’aggiornamento alla nuova One UI

Sebbene Samsung non abbia ancora annunciato ufficialmente le date di rilascio, è già possibile affermare che sia il Galaxy A34 5G che il Galaxy A33 5G riceveranno l’aggiornamento a One UI 7, grazie al loro inserimento nel programma di aggiornamenti garantiti. Entrambi i modelli sono stati lanciati nel corso del 2023 con Android 13 e, seguendo la politica software di Samsung, riceveranno quattro versioni principali di Android.

L’arrivo di Android 15 con One UI 7 rappresenterà il secondo major update per questi dispositivi, dopo il passaggio a Android 14 con One UI 6, avvenuto lo scorso anno. Il rilascio dell’aggiornamento è previsto per il quarto trimestre del 2025, con tempistiche precise che varieranno in base alla regione e all’operatore.

Anche se non sono ancora note nel dettaglio tutte le caratteristiche della One UI 7, si possono già ipotizzare alcune delle novità più rilevanti che potrebbero arrivare su Galaxy A34 e Galaxy A33. La nuova versione della personalizzazione Samsung sarà basata su Android 15, portando quindi con sé tutte le funzionalità native del sistema operativo Google, come:

Gestione avanzata delle notifiche

Controlli di privacy più dettagliati

Miglioramenti alla batteria e al risparmio energetico

Nuovi permessi per app in background

Migliore gestione dei file temporanei e della cache.

A queste novità si affiancheranno le personalizzazioni Samsung. Tra le più probabili ci sono un interfaccia grafica rinnovata, widget interattivi migliorati, nuove funzionalità di sicurezza Galaxy AI e un sistema potenziato per il monitoraggio della salute e del benessere, soprattutto per chi utilizza l’ecosistema Galaxy con smartwatch e cuffie connesse.

Il Galaxy A34 5G e il Galaxy A33 5G fanno parte della strategia di Samsung orientata a garantire aggiornamenti software estesi, anche per i modelli di fascia media. L’azienda sudcoreana si è impegnata a offrire quattro aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza anche sui dispositivi A-series più venduti, in linea con quanto già fatto con i top di gamma.

Questa politica colloca Samsung in una posizione di rilievo nel panorama Android, dove molti concorrenti diretti offrono supporto per un periodo più limitato. Per i possessori di Galaxy A34 e A33, questo significa poter contare su aggiornamenti regolari fino al 2027, prolungando il ciclo di vita del dispositivo e migliorando la sicurezza.

Come di consueto, l’azienda sudcoreana dovrebbe aprire un programma beta per One UI 7 prima del rilascio ufficiale. Anche se inizialmente riservato ai top di gamma come Galaxy S24 Ultra o Galaxy Z Fold5, è possibile che la beta venga estesa a modelli come Galaxy A34 e A33, sebbene con tempistiche più dilazionate.