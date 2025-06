Garmin lancia il Tread 2 overland edition

Pensato per chi non si accontenta delle strade asfaltate, il nuovo Tread 2 Overland Edition è la risposta di Garmin alle esigenze dei viaggiatori più audaci. Dietro un design strutturato e funzionale si nasconde una tecnologia pensata per accompagnare l’utente anche nei territori più ostili. Il navigatore presenta un display touchscreen da 8” estremamente luminoso, perfetto per la lettura anche sotto il sole diretto o durante l’utilizzo con i guanti.

Garmin Tread 2: tecnologia e libertà di movimento

Ma l’aspetto visivo non è l’unico punto di forza. Il dispositivo, progettato per sopportare condizioni ambientali estreme, è dotato di un supporto magnetico a bloccaggio rinforzato e di una ventosa ad alta tenuta, pensata per veicoli fuoristrada. L’affidabilità strutturale si sposa con una ricca dotazione software. L’app Tread, collegabile al navigatore, consente infatti di pianificare itinerari dettagliati, integrando anche la ricerca di campeggi e aree di sosta.

Questa nuova versione del Tread include mappe topografiche di Europa, Africa e Medio Oriente, garantendo una copertura territoriale estesa. Grazie alla collaborazione con realtà come ACSI, Campercontact e Trailer’s PARK, l’utente ha accesso a un database completo di campeggi, piazzole e aree di sosta, utile per ogni tipo di avventura. Il navigatore è quindi più di uno strumento per trovare la strada, è un vero e proprio compagno di viaggio intelligente.

Non è solo la qualità costruttiva a fare la differenza. Garmin ha puntato anche sulla connettività e sulla semplicità d’uso. La sincronizzazione tra il Tread 2 e l’app permette di personalizzare i percorsi direttamente dallo smartphone. La grafica è stata semplificata per essere intuitiva anche in movimento, mentre la velocità di calcolo dei percorsi è stata notevolmente migliorata. Il prezzo di listino è di 999,99€, un investimento giustificato dalle numerose prestazioni offerte. Insomma, con questo prodotto, Garmin si rivolge a chi vuole superare i limiti della guida tradizionale, offrendo uno strumento pensato per l’esplorazione e l’autonomia totale.