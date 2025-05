Garmin: emersi i dettagli dei nuovi Forerunner 970 e 570

Garmin ha introdotto due nuovi sportwatch GPS dedicati a runner e triatleti di alto livello. Si tratta dei modelli Forerunner 970 e 570. Entrambi vantano un display AMOLED estremamente luminoso e un’interfaccia ibrida. Quest’ultima combina touchscreen e cinque pulsanti fisici per un rapido accesso alle funzionalità principali. Al centro di tali dispositivi ci sono le caratteristiche di allenamento avanzate. Oltre alle classiche metriche su tempi, distanza e ritmo, i Forerunner 970 e 570 offrono programmi di training personalizzabili. I piani si adattano quotidianamente in base ai parametri di performance, al livello di recupero e al benessere generale, rilevato da sensori integrati. Chi pratica triathlon potrà, inoltre, beneficiare di sessioni multisport costruite step by step, per creare un percorso di allenamento su misura.

Garmin: in arrivo i nuovi smartwatch Forerunner

Durante le gare, i dispositivi forniscono stime predittive sul tempo di arrivo fino al giorno della competizione. Inoltre, se abbinati ad uno smartphone compatibile, consentono di ricevere ed effettuare chiamate grazie a microfono e altoparlante integrati. Alla sera, l’orologio restituisce un report sul sonno necessario, informazioni meteorologiche aggiornate e un promemoria degli eventi imminenti.

A completare la gamma c’è la nuova fascia cardio HRM 600, progettata sia per l’uso in autonomia sia in accoppiata con i Forerunner. Tale dispositivo registra la frequenza cardiaca e la variabilità del battito con grande precisione, inviando i dati a smartwatch, ciclocomputer e all’app Garmin Connect. Grazie al cinturino regolabile e al pack batteria ricaricabile con autonomia fino a due mesi, l’HRM 600 garantisce comfort e durata nel tempo.

I nuovi modelli arriveranno sul sito Garmin.com dal 21 maggio. Il Forerunner 570 avrà un prezzo di lancio consigliato di 549,99 dollari. Mentre il Forerunner 970 sarà proposto a 749,99 dollari. La fascia HRM 600, invece, è già disponibile a 169,99 dollari. Con tali novità, Garmin ribadisce il proprio impegno verso atleti e appassionati. Ciò offrendo strumenti sempre più sofisticati per analizzare ogni aspetto dell’allenamento e del recupero, dal principiante al professionista.