Gemini

Google continua a perfezionare Gemini, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, integrato nei dispositivi Android. Con l’ultimo aggiornamento, l’app riceve un pulsante dedicato alla sezione “Strumenti” e nuove opzioni per sfruttare al meglio le capacità generative dell’AI. Le modifiche sono già in fase di rollout per alcuni utenti selezionati e rientrano nella strategia di potenziamento graduale dell’esperienza mobile su Android.

L’assistente AI integrato in Android si arricchisce di funzionalità con un’interfaccia più intuitiva

La novità principale riguarda l’introduzione di un pulsante “Strumenti” posizionato in modo visibile all’interno dell’interfaccia di Gemini. Questo elemento, già attivo su alcuni dispositivi aggiornati, consente un accesso rapido a diverse funzioni AI, come la generazione di testo, la sintesi di contenuti, il riassunto di documenti e altre attività contestuali.

L’obiettivo è semplificare l’interazione tra l’utente e le funzionalità di Gemini, eliminando la necessità di richiamare comandi vocali o digitare richieste complesse. Il pulsante potrebbe diventare un elemento stabile dell’interfaccia, facilitando l’adozione dell’assistente anche da parte di chi ha meno dimestichezza con l’AI.

All’interno della nuova sezione, gli utenti possono accedere a strumenti generativi predefiniti, pensati per attività quotidiane. Tra le opzioni disponibili ci sono la scrittura automatica di email, la generazione di testi personalizzati, la riformulazione di contenuti esistenti e la risposta a domande complesse tramite analisi semantica. Le funzioni sono presentate con una grafica rinnovata, che include icone intuitive e brevi descrizioni per ogni strumento. Questo approccio punta a rendere Gemini più accessibile e immediato, favorendo un utilizzo più ampio delle sue capacità senza la necessità di passare da altre app.

Le modifiche sono state individuate nella versione 15.22.29.29.arm64 dell’app Google, attualmente distribuita in forma limitata negli Stati Uniti. Nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale, diversi utenti riportano l’attivazione del pulsante e della sezione Strumenti su smartphone Pixel e altri dispositivi compatibili con Gemini.

Non è ancora chiaro quando queste novità arriveranno sulle versioni europee o globali dell’app. Tuttavia, l’implementazione graduale rientra nelle prassi consolidate di Google per la distribuzione di funzionalità sensibili, in particolare quelle basate su AI e integrazione con i dati personali.

Con queste aggiunte, Google conferma la volontà di rendere Gemini il punto di riferimento per l’intelligenza artificiale sui dispositivi Android. L’assistente, nato come evoluzione di Bard, viene ora proposto come strumento unificato per semplificare, automatizzare e supportare l’utente in molteplici contesti, dall’organizzazione alla comunicazione.