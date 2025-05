YouTube: Premium Lite si espande e punta gli altri paesi

A quanto pare da YouTube è in arrivo una buona notizia che sicuramente farà la felicità di coloro che mal digeriscono la presenza degli annunci pubblicitari all’interno della piattaforma di streaming video più famosa del mondo, nello specifico sappiamo tutti che YouTube mette a disposizione la possibilità di sottoscrivere un abbonamento Premium che consente di rimuovere in maniera completa e totale gli annunci pubblicitari, alcuni utenti però non sono disposti a pagare la cifra richiesta da YouTube per usufruire di questa possibilità, ecco dunque che l’azienda ha pensato bene di lanciare via di prova una versione dell’abbonamento definita come YouTube Premium Lite, quest’ultima è arrivata nel mercato americano, thailandese, australiano e tedesco al prezzo di 7,99 $ come versione da test per capire poi se lanciarla definitivamente a livello globale, la versione più snella dell’abbonamento consentiva e consente la rimozione di quasi tutti gli annunci pubblicitari rinunciando però alle possibilità in più offerta dall’abbonamento completo come la visione in background dei video o il download di questi ultimi.

Si espande

Google, però adesso si è finalmente decisa a premere sull’acceleratore e a partire dall’inizio di questa settimana con una distribuzione che si completerà nei prossimi giorni ha diffuso tale possibilità anche in Messico, Argentina, Brasile, Canada e Gran Bretagna, i quali potranno iniziare a sottoscrivere questa tipologia di abbonamento, Google stessa ha annunciato con entusiasmo l’espansione di questo piano di abbonamento Informando per l’appunto dell’arrivo all’interno dei paesi citati sopra.

Tutti i consumatori dunque interessati a questa tipologia di abbonamento e che vivono in queste aree geografiche potranno usufruire dell’offerta in questione, il tutto ovviamente potrebbe fare da apriporte per un arrivo ancora più ampio anche nei paesi europei, tutto ciò dipenderà dalla reazione del pubblico a questa formula di abbonamento che mira principalmente alla rimozione delle pubblicità piuttosto che offrire delle funzionalità aggiuntive come quello standard.