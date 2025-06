Xiaomi: sta per arrivare la nuova stufa smart con grafene

Xiaomi sta facendo parlare di sé con un nuovo dispositivo. Si tratta della Smart Graphene Heater. Una stufa intelligente che ha debuttato in Cina nel settembre del 2023 e che ora si prepara a varcare i confini del mercato nazionale per approdare a livello globale. Nelle ultime ore, infatti, il prodotto è comparso anche sul portale internazionale dell’azienda. Ciò che rende interessante tale stufa è l’impiego del grafene come rivestimento. Materiale noto per le sue eccellenti proprietà termiche. Secondo Xiaomi, la Smart Graphene Heater è in grado di generare calore percepibile già entro tre secondi dall’accensione. Ciò grazie alla combinazione di diversi elementi tecnologici. Tra cui spiccano la tecnologia FIR (infrarossi lontani a risonanza). L’impiego di elementi riscaldanti in ceramica PTC (Positive Temperature Coefficient), e una potenza di 2.000 watt.

Xiaomi: le caratteristiche della nuova Smart Graphene Heater

La stufa è progettata per garantire un riscaldamento uniforme. Ciò grazie anche alla capacità del corpo centrale di oscillare fino a 70 gradi. È possibile scegliere tra tre diverse modalità di ventilazione. Mentre un sistema intelligente provvede a regolare automaticamente l’intensità della potenza per mantenere stabile la temperatura selezionata. Per le dimensioni, il dispositivo misura 176 x 467 mm e ha un peso di 2,3 kg.

Per il controllo, l’utente può interagire tramite un pannello touch. Ma anche in remoto attraverso l’app Xiaomi Home o tramite HyperOS, oltre alla compatibilità con Google Home e i comandi vocali di Assistant. Per la sicurezza non mancano misure contro il surriscaldamento e un meccanismo di arresto automatico in caso di caduta. Al momento resta ancora da chiarire in quali specifici Paesi verrà distribuita la Smart Graphene Heater. Inoltre, non sono ancora stati rilasciati i prezzi di tale dispositivo. Non resta che attendere che Xiaomi rilasci maggiori informazioni. In tal modo sarà possibile comprendere con chiarezza tutte le caratteristiche della nuova stufa con grafene.