Redmi Buds 6 in offerta a soli 18 euro su AliExpress

Spendere poco su AliExpress è sempre facile e soprattutto alla portata di ogni consumatore, in questi giorni vi parliamo della promozione legata alle Redmi Buds 6, che hanno un prezzo molto inferiore alle più rosee aspettative: costano solamente 18 euro.

Per chi non le conoscesse, sono cuffiette true wireless che possono essere tranquillamente utilizzate con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS. Le funzioni cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, con un sistema di controllo che sfrutta un’area di sensibilità direttamente sulla singola cuffietta, per la regolazione del volume ed il controllo della riproduzione musicale.

AliExpress: ecco la nuova promozione su Redmi Buds 6

In vendita originariamente ad un listino di 51,83 euro, le cuffiette in questione vengono scontate da AliExpress di circa il 63%, fino ad arrivare ad un investimento finale da completare pari a soli 18,66 euro. Ordinatele subito qui.

Il collegamento allo smartphone, tablet o PC, avviene direttamente tramite il bluetooth 5.4, così da renderle utilizzabili davvero con tutto. La qualità audio è perfettamente bilanciata ed in linea con la fascia di prezzo di appartenenza, senza riservare particolari sorprese, ma con l’aggiunta di ben 5 modalità di equalizzazione, ottime per riuscire a rendere la riproduzione il più vicina alle proprie esigenze.

La batteria è un componente da 600mAh, all’interno della singola custodia di ricarica, per godere in questo modo di una longevità ed autonomia generale più che bilanciata. All’interno della confezione originaria è possibile trovare tutto il necessario per il funzionamento e per l’adattamento alle proprie esigenze, come ad esempio anche vari gommini che ne permettano la corretta indossabilità.

Collegandovi al link inserito poco sopra potrete anche trovare due colorazioni differenti tra cui poter scegliere, prestando attenzione che sono disponibili anche altre due varianti, le quali però appartengono ad un altro modello (dal prezzo differente).