TV Box Android in offerta assurda su AliExpress

Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende su AliExpress, nel momento in cui foste interessati all’acquisto di un TV Box con sistema operativo Android, in questi giorni è disponibile uno sconto mai visto prima d’ora con prezzi decisamente più bassi del normale.

Il modello che avete a disposizione nel periodo corrente parte con sistema operativo Android 14, versione molto aggiornata dell’OS mobile di Google, e capace di permettere sin da subito una versatilità che potremmo definire quasi unica nel proprio genere, data la presenza del Google Play Store, che facilita l’installazione di applicazioni di terze parti.

Il processore è di buona qualità, offre una configurazione che si affida a 4GB di RAM e 8GB di memoria interna, che comunque può essere modulata a piacimento dall’utilizzatore. All’interno della confezione potete trovare tutto il necessario per il suo funzionamento, tra cui ad esempio il telecomando per il controllo da remoto, passando poi per una comoda tastiera, che integra anche funzione di joypad, per vari utilizzi e scopi.

AliExpress: ecco lo sconto inatteso disponibile oggi

Un TV Box Android a soli 21 euro? non è fantasia, è davvero possibile con la promozione che AliExpress ha deciso di attivare giusto in questi giorni, riducendo la spesa del prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo dal suo listino iniziale di 71,40 euro. Acquistatelo premendo qui.

Il mettere a disposizione sistema operativo Android facilita indiscutibilmente l’accesso alle principali applicazioni di streaming, quali possono essere ad esempio Netflix, Prime Video di Amazon, ma anche Disney+ e similari. Sulla superficie si possono trovare buoni connettori fisici, quali sono ad esempio la porta HDMI, che permette l’uscita anche in 8K a 30Hz, passando poi per le porte USB 2.0 (sono due), uno slot microSD fino a 128GB, oppure la porta ethernet da 100M, per collegare fisicamente la TV box alla rete internet.