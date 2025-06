Nvidia svela le prime prestazioni del suo SoC ARM

Il nuovo SoC ARM di Nvidia, che è stato sviluppato in collaborazione con MediaTek, ha fatto il suo debutto su Geekbench con risultati sorprendenti. Identificato come Nvidia N1x, il chip ha ottenuto 3.096 punti in single core e 18.837 in multi core, segnalando un’architettura potente e moderna. La configurazione CPU sembra includere 20 core, anche se la piattaforma non ha rilevato esattamente il tipo di core, dato che al momento non esistono CPU ARM con supporto SMT.

Alienware e il futuro dei dispositivi ARM con Nvidia: una sfida a AMD e non solo questo

Durante i test, il sistema montava ben 128 GB di RAM, un quantitativo di memoria elevato, sebbene il SoC possa essere utilizzato anche in configurazioni più contenute. Ancora sconosciute le prestazioni grafiche, ma rumor diffusi indicano che la GPU integrata potrebbe essere paragonabile a una Nvidia RTX 4070 mobile. Questa caratteristica renderebbe il SoC una soluzione unica nel panorama ARM, capace di offrire elevate prestazioni con consumi ridotti rispetto a competitor.

Tra le indiscrezioni più interessanti emerge la possibile adozione di questo SoC nel prossimo portatile Alienware, segnando un passo importante per Nvidia nel mercato ARM. L’azienda mira infatti a sfidare l’attuale predominio di AMD, puntando anche a portare la propria soluzione in dispositivi handheld di nuova generazione.

Questa mossa potrebbe rappresentare una svolta per i dispositivi basati su ARM, offrendo una combinazione di potenza e efficienza che finora mancava. La presenza di 20 core e una GPU performante permetterebbero di ampliare l’uso di chip ARM in ambiti fino a oggi dominati da architetture x86.

Non resta che attendere annunci ufficiali e ulteriori test per comprendere appieno l’impatto che Nvidia N1x avrà sul mercato e su prodotti futuri. Quel che è certo è che il nuovo SoC ha già attirato l’attenzione, promettendo una nuova era per i dispositivi portatili ad alte prestazioni basati su ARM.