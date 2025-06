Nvidia: novità riguardo il nuovo portatile da gaming con SoC Arm

Secondo alcune fonti interne si sono riaccesi i riflettori su un progetto molto atteso. Si tratta di un SoC sviluppato congiuntamente da Nvidia e MediaTek. Un dispositivo destinato a rivoluzionare il settore dei laptop da gaming. Secondo tali voci, il primo dispositivo equipaggiato con tale nuova soluzione potrebbe essere un laptop firmato Alienware. Al centro di tale innovativo chip c’è una APU personalizzata. Frutto della combinazione tra una CPU realizzata da MediaTek e una GPU integrata basata sulla più recente architettura Nvidia Blackwell. Il lancio commerciale di tale macchina, basata su architettura ARM, sarebbe previsto tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026.

Dettagli sul nuovo SoC sviluppato da Nvidia e MediaTek

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda il consumo energetico. Si parla, infatti, di un TDP compreso tra 80 e 120 watt, un valore contenuto per un portatile pensato per il gaming ad alte prestazioni. Anche con tale efficienza, le prestazioni grafiche attese sono molto elevate, equiparabili a quelle offerte da una GeForce RTX 4070 nella sua versione per notebook. L’obiettivo è raggiungere un equilibrio ideale tra prestazioni elevate, compatibilità software e consumo energetico ottimizzato. Resta da capire se il mercato sarà pronto ad accogliere una soluzione così innovativa.

Va ricordato che, sebbene i processori basati su architettura ARM siano noti per la loro efficienza energetica superiore rispetto ai tradizionali chip x86. I tentativi precedenti di Microsoft e Qualcomm di spingere tale tecnologia nel mondo Windows non hanno ancora ottenuto un grande successo. Ciò soprattutto per via delle limitazioni e dei compromessi che ne derivano in termini di compatibilità e prestazioni. L’ingresso di Nvidia in tale settore rappresenterebbe quindi una sfida importante, in un mercato ancora da esplorare pienamente. Le indiscrezioni su tale progetto di Nvidia circolano da tempo, ma solo adesso sembra che la tecnologia abbia raggiunto un livello tale da permettere il debutto di una proposta concreta destinata ai consumatori finali.