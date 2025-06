Lyca Mobile sorprende con un’offerta aggressiva: 150GB in 5G e due mesi gratis

Lyca Mobile, l’ operatore virtuale ormai ben radicato nel mercato italiano, ha deciso di sfidare la concorrenza con una nuova proposta che si può definire a dir poco vantaggiosa. L’iniziativa è attivabile unicamente online e si rivolge sia a chi decide di cambiare operatore, sia a chi vuole un numero nuovo. Con 5,99€ al mese, LycaMobile mette a disposizione ben 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati, oltre a 8GB da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Ma l’elemento più sorprendente è la gratuità dei primi due rinnovi successivi al primo mese. Insomma, un risparmio immediato che attira fin da subito.

Una gestione semplice e veloce: tutto in una sola app Lyca Mobile

Non serve alcun vincolo contrattuale. Ogni cliente potrà decidere liberamente quando interrompere l’offerta, senza dover pagare penali o costi di disattivazione. La copertura della rete è assicurata da Vodafone, sinonimo di affidabilità e velocità in tutta Italia. Chi attiva la promo non dovrà preoccuparsi di clausole nascoste. In quanto la trasparenza è uno dei punti forti dell’operatore, che si propone come un’alternativa concreta ai grandi nomi della telefonia mobile.

Oltre all’aspetto economico, Lyca Mobile punta anche sull’efficienza digitale. Tutta la gestione dell’offerta avviene tramite l’app My LycaMobile, disponibile sia su dispositivi Android che iOS. All’interno dell’applicazione è possibile consultare i dati residui, controllare il credito, ricaricare in pochi secondi e impostare notifiche per ricordarsi i rinnovi. È anche possibile scoprire offerte personalizzate, pensate in base al proprio utilizzo mensile.

Il servizio clienti è sempre disponibile, pronto a fornire assistenza su ogni aspetto dell’offerta. Che si tratti di dubbi tecnici o operazioni da effettuare, l’assistenza accompagna il cliente in tutte le fasi. La nuova offerta Lyca Mobile, si presenta così come una delle più forti attualmente sul mercato, economica, completa e senza complicazioni. È una proposta che parla la lingua della semplicità e della convenienza, in un settore dove spesso regna la confusione.