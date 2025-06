Offerta Vodafone Bronze Plus: giga illimitati a 9,99€!

Se sei stufo di contare i giga ogni mese, di restare senza connessione proprio quando ti serve o di dover ricordarti di ricaricare il telefono… questa offerta potrebbe essere quella giusta. Si chiama Bronze Plus e parte da un presupposto semplice: darti tutto quello che ti serve a 9,99€ al mese, senza sorprese.

Vodafone Bronze Plus: naviga in 5G illimitato a solo 9,99€ al mese

Il punto forte? Giga illimitati in 5G. Sì, illimitati davvero, a patto che tu abbia un telefono compatibile e ti trovi in una zona coperta dalla rete Vodafone 5G. Perfetto se usi il telefono per lavorare, guardare video, fare videochiamate o condividere i tuoi momenti sui social senza pensieri.

In più, hai anche minuti e SMS illimitati verso tutti, fissi e mobili. Quindi puoi chiacchierare quanto vuoi, senza controllare ogni volta quanti minuti ti restano. E se ti capita spesso di viaggiare in Europa? Nessun problema. Con Bronze Plus puoi usare 12,6 Giga anche nei Paesi UE inclusi nel tuo piano. Comodo, no? L’attivazione è gratis se fai tutto online, e la SIM te la spediscono gratuitamente a casa. Facile, veloce, senza corse nei negozi.

C’è un’altra cosa che vale la pena sapere: il prezzo è bloccato per 24 mesi. Quindi niente aumenti improvvisi, a patto che tu scelga l’addebito automatico su PayPal o carta. E con l’addebito automatico ti togli anche il pensiero di dover ricaricare: se il tuo credito scende sotto i 5€, si ricarica da solo. Tu non devi fare niente.

L’offerta però non è per tutti: è riservata a chi passa a Vodafone da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce e molti altri virtuali (escluse ho. Mobile e Fastweb). Quindi se sei tra questi, potrebbe essere il momento perfetto per cambiare.

In breve: 9,99€ al mese, giga e chiamate senza limiti, prezzo bloccato due anni, SIM gratis. Tutto online, tutto facile. Se cercavi un piano che ti lasciasse libero di usare il telefono come vuoi, senza troppi pensieri… potresti averlo appena trovato.