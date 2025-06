WhatsApp lancia una nuova funzione: una stanza vocale nei gruppi

È arrivata una nuova funzione che cambia le conversazioni di gruppo su WhatsApp. L’app, già protagonista di aggiornamenti frequenti, ha introdotto da poco le “chat vocali”. Ovvero una novità che consente agli utenti di parlarsi in tempo reale all’interno di una stanza virtuale. Non si tratta di una semplice chiamata di gruppo, ma di uno spazio vocale a cui accedere in qualsiasi momento, solo se si è membri del gruppo. Questo strumento, semplice da usare, migliora l’interazione riducendo la necessità di messaggi scritti e lunghe discussioni testuali.

Comunicazione diretta e avvisi mirati: il nuovo metodo WhatsApp

Il funzionamento è lineare e semplice. Entrando nella chat di gruppo, gli utenti troveranno nella parte bassa dello schermo una nuova barra con i bordi. Toccandola, è possibile unirsi alla conversazione vocale. Il sistema riconosce chi è online e consente l’avvio istantaneo della comunicazione. Il tutto senza avviare una vera chiamata, non c’è squillo, nessuna notifica invasiva. Chi desidera partecipare entra quando vuole, rendendo l’esperienza più fluida e meno vincolante.

L’accesso, ovviamente, è riservato ai soli partecipanti del gruppo, e la privacy resta protetta come per le normali chat. Anche graficamente la funzione è discreta, integrata perfettamente nel layout dell’app. Per trovarla basta aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile, la 25.17.18, e il tasto comparirà automaticamente. L’attivazione avviene con un semplice scorrimento verso il basso e un tocco sul comando vocale.

A colpire però non è solo la funzione in sé, ma il modo in cui WhatsApp ha deciso di promuoverla. Negli ultimi giorni, molti utenti hanno ricevuto notifiche direttamente dall’app. In tre distinti messaggi, gli sviluppatori hanno spiegato le novità recenti, come l’introduzione del PIN per la privacy, il richiamo alla crittografia e, ora, le chat vocali nei gruppi. Tale approccio conferma la volontà di mantenere un contatto più immediato con gli utenti, superando i tradizionali canali come i blog o i comunicati.

Insomma, WhatsApp, che aggiorna costantemente la sua piattaforma, sente la necessità di accompagnare ogni cambiamento con una spiegazione semplice e diretta. Così facendo, evita che molti utenti restino all’oscuro delle novità o ne facciano un uso improprio.