Kena Mobile aumenta i prezzi dal 7 luglio: ecco quali promo cambiano

Kena Mobile ha avviato la sua prima rimodulazione tariffaria, colpendo alcune offerte tra le più economiche del catalogo, quelle con un canone mensile pari o inferiore a 4 euro. L’aumento è entrato in vigore con il primo rinnovo successivo al 7 giugno 2025. L’operatore ha motivato questa scelta facendo riferimento a “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”. Siamo dunque di fronte all’ennesima situazione nella quale il gestore di riferimento non può farci nulla: la colpa va infatti attribuita alla tassazione e proprio al mercato che è in continuo cambiamento.

L’intervento riguarda diverse promozioni, tutte rivolte in passato a chi cercava una tariffa essenziale:

Kena Voce;

Kena Voce Più;

Kena Facile Plus;

Kena Voce Xmas;

Kena Voce Speciale Estate;

Kena Facile;

Kena Facile Speciale Estate;

Kena Internet.

Per questi clienti, il prezzo è stato adeguato in base ai nuovi criteri decisi dall’operatore. Ovviamente starà a loro decidere se continuare o meno.

Le opzioni a disposizione degli utenti

Chi si trova coinvolto da questa rimodulazione ha a disposizione tre possibilità, a seconda delle esigenze personali e dell’uso che fa della linea:

accettare l’aumento del prezzo senza modificare l’offerta attuale;

attivare una proposta alternativa , chiamata 4,99 10 Giga Star, che include 10 giga , minuti illimitati e 200 SMS al costo di 4,99 euro al mese . Per attivarla basta rispondere “SI” al messaggio ricevuto da Kena;

esercitare il diritto di recesso senza penali, comunicando la propria intenzione all’operatore entro il 7 luglio 2025.

Per chi intende disattivare la linea o trasferirla verso un altro operatore, è necessario inviare una comunicazione attraverso uno dei seguenti canali:

compilazione del modulo online disponibile sul sito ufficiale Kena;

raccomandata A/R a TIM S.p.A., via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano;

PEC all’indirizzo kenamobile@pec.telecomitalia.it.

Queste modalità sono valide sia in caso di cessazione definitiva sia in caso di portabilità. Per ulteriori chiarimenti, è sempre possibile contattare il servizio clienti Kena al numero 181.