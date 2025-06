iOS 26, Apple Wallet supporterà il passaporto digitale: ecco in quali paesi

L’ultima WWDC 2025 è stata certamente fonte di tante novità interessanti che riguarderanno il mondo Apple. iOS 26 porterà diverse nuove aggiunte, anche per quanto riguarda il famoso portafoglio digitale del brand, Apple Wallet. Ad essere compreso è anche watchOS 26, in quanto anche lì il portafoglio digitale è utilizzabile dagli utenti Apple. Ci sarà una versione elettronica del passaporto che potrà essere utilizzata su iPhone ed Apple Watch per i voli interni.

C’è una brutta notizia per tutti gli altri cittadini del mondo però: almeno per il momento sembra che questa funzionalità verrà circoscritta solo ed esclusivamente agli USA. In realtà sono pochissimi gli Stati dell’America settentrionale in cui è possibile attualmente utilizzare documenti digitali mediante Apple Wallet. L’obiettivo però è quello di coprire il territorio intero, proprio come dichiarato dal governo e da Apple. Almeno per ora però si tratta di un cospicuo passo avanti.

Passaporto digitale valido in aeroporto, ma solo entro i confini USA

La novità avrà un impatto concreto per chi vola all’interno degli Stati Uniti. I cittadini americani, infatti, potranno mostrare il passaporto salvato su Wallet ai controlli di sicurezza, semplicemente avvicinando l’iPhone o l’Apple Watch aggiornato. Resta inteso che, almeno per ora, la funzione non sostituisce il documento fisico nei viaggi internazionali.

Apple, da parte sua, invita a portare comunque con sé il passaporto cartaceo. È la stessa linea adottata finora anche per la patente e la carta d’identità: la versione digitale può essere utile, ma non elimina del tutto l’esigenza del formato tradizionale.

Anche online sarà possibile dimostrare la propria identità

Oltre all’uso nei viaggi, il passaporto su Wallet potrà servire anche per verificare l’età o l’identità su app e siti web. Un’evoluzione pensata per semplificare l’accesso a determinati servizi digitali, senza dover caricare manualmente documenti o foto. Per ora, però, questa comodità resta riservata al pubblico statunitense.