iPhone 17

Apple si prepara a introdurre un’importante evoluzione nella sua prossima linea di smartphone. Secondo le prime indiscrezioni, la serie iPhone 17 porterà il display a 120 Hz su tutti i modelli, non più solo sulle varianti Pro. A questa novità si affiancherebbe anche l’introduzione del nuovo chip A19 Pro su tutta la gamma, uniformando per la prima volta le prestazioni tra i diversi modelli.

Display ProMotion su tutti i modelli

Attualmente, la tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo a 120 Hz è riservata esclusivamente ai modelli Pro della linea iPhone. Con iPhone 17, Apple sembra intenzionata a rendere disponibile questa tecnologia su tutta la gamma, inclusi i modelli base e Plus. La scelta risponderebbe alla crescente domanda degli utenti per esperienze visive più fluide anche nei segmenti non premium.

Il passaggio ai 120 Hz su tutta la serie iPhone 17 segnerebbe una svolta nella strategia di Apple, che in passato ha sempre mantenuto alcune caratteristiche esclusive per le versioni più costose. Un display a refresh rate elevato consente scrolling più fluido, animazioni reattive e una maggiore piacevolezza nella fruizione di contenuti multimediali e gaming.

Un altro importante cambiamento riguarderebbe il processore. Secondo le informazioni attuali, tutti i modelli di iPhone 17 saranno equipaggiati con il chip A19 Pro, superando la tradizionale distinzione tra Axx e Axx Pro. Questo rappresenterebbe una uniformazione delle prestazioni che non si vedeva dal lancio di iPhone 13.

L’A19 Pro sarà presumibilmente costruito con processo a 3nm di seconda generazione, garantendo maggiore efficienza energetica, prestazioni CPU e GPU superiori e un miglior supporto per funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale. Unificare la piattaforma hardware semplificherebbe anche lo sviluppo software, rendendo più omogenea l’esperienza utente.

Oltre agli aggiornamenti tecnici, la serie iPhone 17 potrebbe introdurre anche lievi modifiche al design. Le dimensioni dello schermo dovrebbero rimanere invariate, ma si prevede un ulteriore assottigliamento dei bordi, con un look più moderno e minimalista. Le varianti Pro potrebbero inoltre adottare un nuovo materiale per la scocca, potenzialmente una lega di titanio più leggera.

Apple potrebbe anche introdurre una nuova colorazione esclusiva, strategia già usata negli anni precedenti per distinguere i modelli più recenti. Resta invece confermata, almeno per ora, la configurazione a due fotocamere sui modelli base, mentre le versioni Pro continueranno a offrire il comparto fotografico più avanzato.

Il chip A19 Pro porterà con sé miglioramenti significativi anche dal punto di vista dell’elaborazione neurale. Il nuovo Neural Engine sarà ottimizzato per gestire funzionalità AI locali, come la trascrizione in tempo reale, la generazione automatica di contenuti e l’analisi contestuale delle immagini.