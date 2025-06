Drug Dealer Simulator debutterà su PlayStation 5 il 20 giugno

Il controverso Drug Dealer Simulator si prepara a fare il proprio debutto su PlayStation 5. Il simulatore di vita criminale sarà pubblicato sulla console Sony il prossimo 20 giugno e permetterà ai giocatori di immergersi nel mondo della malavita.

Il titolo ha riscosso un notevole successo su PC e Xbox tanto da ottenere moltissime recensioni positive e diventando immediatamente un best seller. Su PC, il titolo ha venduto oltre un milione di copie e le oltre 17.000 recensioni hanno una valutazione dell’87%.

Considerando la calorosa accoglienza da parte del pubblico, non sorprende che gli sviluppatori di Byterunners e Ultimate Games S.A. stiano per lanciare la versione PS5. Anche i giocatori in possesso della console Sony potranno divertirsi a vestire i panni di un malvivente.

Drug Dealer Simulator arriva su PlayStation 5 il 20 giugno, i giocatori potranno costruire il proprio impero criminale

All’interno di Drug Dealer Simulator, gli utenti dovranno farsi strada nel mondo criminale della città. Basato sulla visuale in prima persona, il gameplay offre la possibilità di intraprendere una vasta gamma di attività losche per aumentare i propri guadagni.

Sarà necessario interfacciarsi con clienti e fornitori, avviare la produzione delle varie sostanze, creare nuovi prodotti e supervisionare la fase della logistica. I giocatori dovranno monitorare ogni aspetto delle attività, tra cui la gestione economica e operativa.

Non mancherà la possibilità di assumere dipendenti per automatizzare alcune fasi ma sarà sempre possibile gestire tutto in prima persona. Tuttavia, dare troppo nell’occhio allerterà la polizia e causando spericolati inseguimenti.

La versione dedicata a PlayStation 5 includerà tutte le feature e gli update rilasciati per PC e supporterà i 60 FPS a risoluzione 1440p (2560×1440). Inoltre, sempre nella stessa data verrà rilasciato il DLC Casino per i giocatori PC e siamo certi che la versione PS5 arriverà poco dopo. Non resta che attendere qualche giorno per poter dare vita al proprio impero criminale e divertirsi a gestirlo.