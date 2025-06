Orb di Worldcoin: la biometria incontra la criptovaluta

Sta per succedere una cosa un po’ strana – ma anche molto affascinante – in sei grandi città del Regno Unito. A Londra, Manchester, Birmingham, Cardiff, Belfast e Glasgow stanno per spuntare delle postazioni futuristiche che sembrano uscite da un film di fantascienza. Si chiamano “Orb” e sono il cuore pulsante del progetto Worldcoin. L’idea? Farti scansionare l’iride in cambio di criptovaluta gratuita. Sì, hai letto bene.

Sam Altman lancia Worldcoin

Dietro tutto questo c’è Tools for Humanity, la startup co-fondata da Sam Altman (sì, proprio il CEO di OpenAI). Il progetto punta a creare un’identità digitale globale, chiamata World ID, che si basa sulle caratteristiche uniche del tuo occhio. Il concetto è semplice: dimostrare che sei umano, in un mondo sempre più popolato da bot e intelligenze artificiali.

L’Orb è una sfera dallo stile decisamente hi-tech: scansiona la tua iride, crea un profilo biometrico unico, e ti dà in cambio un po’ di criptovaluta Worldcoin. La promessa è che i tuoi dati restino al sicuro, memorizzati solo sul tuo dispositivo e non su server centrali. Ma, diciamolo: quando si parla di dati biometrici, la questione della privacy non è mai un dettaglio. E infatti il progetto è sotto la lente d’ingrandimento di vari Paesi. Alcuni lo hanno già approvato (come Germania e Argentina), altri – come Spagna e Hong Kong – hanno detto no.

Worldcoin è già attivo in tanti angoli del mondo: oltre 13 milioni di persone hanno già “scannerizzato” il proprio sguardo in Paesi come Giappone, Messico e Portogallo. E non è finita qui: nel 2025 arriveranno altri 12.000 Orb. L’ambizione è globale.

La domanda, però, resta: è davvero una buona idea cedere una parte così intima della nostra identità in cambio di monete digitali? Qualcuno parla di inclusione e nuove opportunità, altri temono un futuro iper-controllato. Intanto, Altman tira dritto. E tu? Ti faresti scannerizzare l’iride per qualche crypto?