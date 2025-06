La PlayStation portatile si baserà sull’intelligenza artificiale?

Sony si prepara a ridefinire il concetto di gaming portatile con lo sviluppo di una console di nuova generazione. Le informazioni raccolte da forum specializzati e da fonti come il leaker KeplerL2 delineano un progetto che mira a colmare il divario tra potenza e mobilità. Il fulcro del nuovo dispositivo sarà un’unità APU sviluppata da AMD. Quest’ultima si baserà sull’architettura grafica di nuova generazione, nota come gfx13. La quale alimenterà anche la futura PlayStation 6. Una delle innovazioni del progetto riguarda l’integrazione di un sistema di upscaling video basato su intelligenza artificiale. Tale componente AI rappresenta un punto di svolta nella resa grafica delle console portatili, e sarà una caratteristica esclusiva del chip AMD progettato per Sony, almeno nel breve termine.

Novità AI relative alla futura PlayStation portatile

L’obiettivo è mantenere una qualità visiva elevata anche su uno schermo dalle dimensioni ridotte. Il tutto senza sovraccaricare l’hardware con operazioni di rendering pesanti. Un’altra area in cui Sony sembra puntare forte è quella della memoria. La console sarà equipaggiata con 16 GB di RAM LPDDR5X. Un quantitativo che, pur essendo inferiore alla PS5 in termini di banda passante, verrà supportato da un sistema di cache altamente avanzato. In particolare, si parla di 4 MB di cache L2 tradizionale. Affiancati da 16 MB di cache MALL. Una tecnologia completamente nuova nel panorama console. Tale sistema servirà a ridurre la latenza e a ottimizzare l’accesso ai dati. Compensando così i limiti imposti dal formato portatile.

Alcuni indizi sullo stato di avanzamento del progetto provengono dagli aggiornamenti firmware della stessa PlayStation 5. La recente introduzione di modalità a basso consumo energetico, finora inspiegabili, ha acceso i riflettori su un possibile legame con la nuova console portatile. Tali modalità potrebbero essere test preliminari per profili di performance più contenuti. Pensati proprio per adattarsi a un dispositivo con hardware meno potente, ma più efficiente dal punto di vista energetico.