CoopVoce EXTRA 300: 300 GB e minuti illimitati a 7,90€!

Ci sono offerte che sembrano fatte apposta per attirarti con mille promesse e poi deluderti al primo rinnovo. E poi ci sono quelle che, senza troppa scena, ti mettono sul piatto tutto quello che serve, senza sorprese. L’offerta EXTRA 300 di CoopVoce è proprio così: chiara, completa, e soprattutto onesta. Fino al 25 giugno, hai la possibilità di passare a questa promozione a 7,90 euro al mese per sempre. Non si tratta di una tariffa promozionale destinata a cambiare tra qualche mese, né di un prezzo che nasconde costi nascosti. È davvero per sempre. E già questo, nel mondo della telefonia, è quasi una rarità.

CoopVoce lancia 300 GB, minuti illimitati e niente rincari

Con EXTRA 300 hai un pacchetto davvero generoso: tanti giga – ben 300 al mese – per navigare alla massima velocità, minuti illimitati per chiamare senza pensieri, e anche mille SMS da usare verso tutti. Un altro aspetto interessante è che quando viaggi in Europa, non ti ritrovi con un pugno di giga ridotti: puoi usare la stessa quantità che hai in Italia, come se non fossi mai uscito dal tuo Paese.

Attivare l’offerta è facile e gratuito. Puoi farlo comodamente online e decidere se ricevere la SIM a casa oppure ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop sparsi in Italia. Se hai un telefono compatibile e vuoi fare tutto in digitale, puoi anche scegliere la eSIM, attivabile subito usando SPID. Nessuna attesa, nessun costo in più. Anche chi è già cliente CoopVoce può accedere a EXTRA 300, purché risulti attivo entro il 28 maggio 2025: in questo caso, il cambio offerta ha un costo una tantum di 9,90 euro.

Il bello di questa proposta, però, è che non si ferma solo ai numeri. CoopVoce offre una rete solida, una copertura che arriva al 99,8% del territorio, e la possibilità di usare il telefono come hotspot senza limitazioni. E se ti capita di aver bisogno di assistenza, puoi contare su un servizio clienti sempre attivo, anche via chat o tramite app, con persone reali che rispondono dall’Italia.

In più, c’è un piccolo dettaglio che parla di attenzione e rispetto: le SIM spedite a casa sono ecoSIM, realizzate in plastica riciclata proveniente da frigoriferi dismessi. Un gesto semplice ma significativo per chi sceglie con un occhio anche alla sostenibilità.

In un mercato dove spesso cambiare operatore può sembrare una lotteria, questa proposta di CoopVoce ha il sapore raro della trasparenza. E forse è proprio questo il motivo per cui, dal 2007, CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti.