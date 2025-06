Apple iOS 26

Apple ha presentato Icon Composer, un nuovo strumento dedicato agli sviluppatori che semplifica la creazione e la gestione delle icone per app su iOS, iPadOS, macOS, visionOS e watchOS. L’annuncio è arrivato durante la WWDC 2025 e punta a migliorare la produttività degli sviluppatori grazie a una gestione centralizzata delle icone su tutte le piattaforme Apple.

Unificare il design delle icone su tutte le piattaforme

La principale novità introdotta da Apple Icon Composer riguarda la standardizzazione del processo di creazione delle icone. Fino a oggi, gli sviluppatori erano costretti a esportare le immagini in decine di risoluzioni diverse, a seconda della piattaforma e del dispositivo. Ora sarà sufficiente importare una singola immagine SVG nel formato vettoriale e lasciare che lo strumento generi automaticamente le varianti richieste.

Questo approccio non solo riduce gli errori, ma consente una maggiore coerenza visiva tra le versioni per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro, facilitando anche la manutenzione delle risorse grafiche.

Icon Composer offre un’interfaccia pulita e intuitiva, in pieno stile Apple. Gli sviluppatori possono trascinare un file SVG nella finestra dell’app e accedere in tempo reale all’anteprima delle icone generate per ciascun sistema operativo. Il tool consente inoltre di modificare i bordi, la trasparenza, le ombre e altri aspetti visivi per ciascuna piattaforma, così da adattare il design alle linee guida specifiche di Apple. Il risultato è un flusso di lavoro più fluido e integrato rispetto agli strumenti precedenti, come Preview o Xcode Asset Catalog, che richiedevano ancora una gestione manuale dei file PNG.

Supporto per Vision Pro e future evoluzioni

Un altro punto chiave è il supporto ufficiale a visionOS, il sistema operativo sviluppato per il visore Apple Vision Pro. Grazie a Icon Composer, gli sviluppatori possono ora generare icone compatibili anche per le app in realtà mista, anticipando l’integrazione in un segmento che Apple considera strategico.

Questa estensione della compatibilità apre anche la strada alla futura convergenza tra le piattaforme, che Apple sta perseguendo con decisione: un’unica base di codice e un’unica esperienza utente, distribuita su formati diversi ma visivamente e funzionalmente coerenti.

Icon Composer è già disponibile per il download come app autonoma dal sito ufficiale degli sviluppatori Apple e sarà integrato direttamente in Xcode a partire dalla versione 16. La possibilità di generare un asset catalog completo da un singolo file SVG rappresenta una semplificazione significativa per i team di sviluppo, soprattutto quelli impegnati in applicazioni multipiattaforma. Il tool salva automaticamente tutte le risorse all’interno di una cartella Xcode-ready, permettendo un inserimento immediato nei progetti in corso senza necessità di ulteriori passaggi o conversioni.

Con Icon Composer, Apple punta a semplificare lo sviluppo e migliorare la qualità visiva delle app distribuite sul proprio ecosistema. L’azienda continua così il suo percorso di ottimizzazione degli strumenti per sviluppatori, affiancando questa novità a quelle introdotte con Swift 6 e ai miglioramenti previsti per Xcode 16, il cui rilascio è previsto entro l’autunno.