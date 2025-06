Smartphone Android compatibile con Apple Watch, arriva il primo: ecco quale sarà

Per moltissimi utenti, Apple Watch rappresenta ancora un ostacolo al passaggio da iPhone ad Android. L’orologio smart della Mela, infatti, richiede obbligatoriamente un iPhone per essere configurato e utilizzato. Eppure qualcosa potrebbe cambiare a breve: Vivo ha annunciato che il suo prossimo pieghevole, X Fold5, sarà “il primo smartphone Android compatibile con Apple Watch”.

La rivelazione arriva direttamente dalla pagina ufficiale Weibo dell’azienda, che ha già acceso la curiosità della community. Secondo quanto dichiarato, l’orologio Apple sarà in grado di mostrare le chiamate e i messaggi ricevuti sullo smartphone Vivo, e i dati raccolti tramite i sensori dell’Apple Watch verranno sincronizzati con l’app vivo Health. Tutto ciò senza passare da iPhone? L’annuncio lascia intendere di sì, ma la realtà potrebbe essere più sfumata.

Integrazione reale o workaround: l’idea non è ancora chiara

Apple non ha mai reso disponibile l’accoppiamento diretto tra i suoi smartwatch e dispositivi Android. È per questo motivo che appare improbabile una vera compatibilità nativa. È molto più plausibile che Vivo stia preparando un sistema di sincronizzazione “indiretta”, magari sfruttando iCloud o altri servizi già annunciati in passato, come l’uso dello smartphone Vivo come monitor esteso per Mac.

È ipotizzabile che l’azienda stia sviluppando un’applicazione “ponte” capace di aggirare il limite tecnico senza infrangere le restrizioni di Apple. Un approccio simile era già stato tentato in passato, ma senza risultati concreti. Vivo potrebbe quindi essere la prima a riuscire nell’impresa, quantomeno parziale.

Un’idea nata da una delusione

Secondo il racconto fornito da Vivo, l’idea di creare un collegamento con Apple Watch è nata dall’esperienza di un cliente del precedente X Fold3, un fan dei prodotti Apple che aveva scoperto con frustrazione l’impossibilità di usare il proprio Apple Watch Ultra con lo smartphone pieghevole acquistato. Vivo ha raccolto quel feedback, e oggi punta a colmare una lacuna che nessun altro produttore Android aveva ancora affrontato.

Resta da capire quanto questa soluzione sarà solida e realmente funzionale. La promessa è ambiziosa, ma la compatibilità con Apple Watch potrebbe rivelarsi limitata, o comunque vincolata a percorsi tecnici non convenzionali. I dettagli ufficiali saranno rivelati con la presentazione del dispositivo, attesa nelle prossime settimane.