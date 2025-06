VIVO X Fold 5, il nuovo teleobiettivo già convince: ecco tre scatti

Il nuovo Vivo X Fold 5 si prepara al debutto in Cina entro la fine del mese, e l’azienda ha deciso di anticipare parte del suo potenziale fotografico pubblicando tre immagini realizzate con il teleobiettivo a periscopio integrato. A condividerle è stato Han Boxiao, product manager di Vivo, attraverso un post su Weibo pensato per mettere in evidenza le capacità tecniche del comparto zoom.

Le tre fotografie non sono state scelte a caso: uno scatto panoramico, un dettaglio macro in primo piano (che ritrae un ragno) e un ingrandimento 20x mostrano l’adattabilità del sensore in scenari molto differenti. Secondo Boxiao, si tratta di una dimostrazione diretta di quanto il nuovo Fold sia in grado di superare i limiti solitamente attribuiti agli smartphone pieghevoli, spesso accusati di sacrificare le fotocamere in favore di peso e dimensioni contenute.

Un pieghevole più sottile, ma con qualità da top di gamma

Uno degli aspetti sottolineati da Vivo riguarda proprio lo spessore ridotto del dispositivo, che dovrebbe assestarsi intorno ai 4 millimetri. Nonostante ciò, la struttura interna riesce a ospitare un comparto fotografico avanzato, con prestazioni superiori rispetto al precedente X Fold 3. In alto potete notare gli scatti dettagliatamente.

Stando alle specifiche trapelate, il sistema fotografico posteriore sarà così composto:

Sensore principale da 50 MP (Sony IMX921) con stabilizzazione ottica;

Ultra grandangolare da 50 MP con autofocus;

Teleobiettivo a periscopio da 50 MP (Sony IMX882), con OIS e zoom ottico 3x ;

Due fotocamere frontali da 32 MP, una esterna e una interna.

Secondo Boxiao, la resa fotografica sarà paragonabile a quella dei migliori smartphone Pro attualmente in commercio, con il vantaggio di poter contare su un form factor pieghevole più sottile e leggero.

Con queste anticipazioni, Vivo intende sfidare le attuali convinzioni legate ai limiti dei foldable e ribadire che design compatto e qualità fotografica elevata possono coesistere. I primi scatti sembrano confermarlo. Ora resta solo da vedere come si comporterà il dispositivo sul campo dopo il lancio ufficiale.