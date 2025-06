Fastweb lancia un’offerta mobile per chi cerca velocità, chiarezza e servizi extra

Fastweb Mobile Full si presenta come una delle offerte più interessanti del mercato attuale. Per 10,95€ al mese, l’utente Infatti ottiene 200GB di traffico internet, anche in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e 100 SMS. Il tutto supportato dalla rete Vodafone, più volte premiata per prestazioni e copertura su tutto il territorio nazionale. La vera novità però è la possibilità di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, grazie alla funzione WiFi-Calling. Insomma, basta essere connessi a una rete wireless e possedere un dispositivo compatibile.

Sicurezza online e sostenibilità: gli altri aspetti dell’offerta Fastweb

L’attivazione dell’offerta è semplice e può essere completata online. È possibile scegliere tra diversi metodi di identificazione, quali SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento. La spedizione è gratuita e il contributo iniziale per la SIM o eSIM è di 10€. Fastweb però ha pensato anche a chi viaggia spesso, in quanto il roaming è incluso anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina, con fino a 17GB al mese utilizzabili all’estero. In più, con la stessa tariffa si possono effettuare chiamate illimitate verso oltre 60 Paesi internazionali. Nessuna sorpresa in fattura e nessun impegno a lungo termine, l’utente resta solo se soddisfatto.

Protezione dei dati, sostenibilità ambientale e formazione digitale completano la proposta. Il servizio Fastweb Protect, gratuito per i primi tre mesi, consente infatti di navigare in tutta sicurezza grazie al blocco dei siti dannosi, alla rimozione di pubblicità invasive e a strumenti dedicati alla protezione dell’identità digitale. In più, viene inclusa una polizza assicurativa Wallife che tutela contro le frodi online e garantisce un rimborso in caso di danni economici. Dopo il periodo gratuito, il servizio costa 3€ al mese, con la possibilità di disattivarlo in ogni momento dall’area clienti.

Ma non è finita qui. Anche sul fronte ambientale, Fastweb si impegna concretamente. La SIM fornita è realizzata al 100% con plastica riciclata, e l’azienda ha fissato un obiettivo ambizioso, ovvero quello di provare a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035, riducendo del 90% le proprie emissioni. Un milione di euro è stato già destinato a progetti a favore del pianeta. A ciò si affianca la Fastweb Digital Academy, piattaforma formativa inclusa nell’offerta, che offre corsi gratuiti per acquisire competenze digitali sempre più richieste.