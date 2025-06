Michelin e NASA: la sfida dei materiali high-tech per la Luna

Quando si parla di innovazione, si pensa subito a tecnologie futuristiche, laboratori ultramoderni e scienziati al lavoro su materiali mai visti prima. Ma spesso, dietro alle grandi rivoluzioni industriali, ci sono molecole semplici, idee solide e tanta, tanta ricerca. Prendiamo Michelin, per esempio: non è più solo sinonimo di pneumatici, ma sempre più spesso anche di materiali avanzati e sostenibili.

Dai circuiti a Le Mans al suolo lunare

Uno dei progetti più interessanti di cui si sta parlando in questi mesi è il 5-HMF, una sigla poco accattivante ma che nasconde qualcosa di grande. Si tratta di una molecola a base biologica, ottenuta dal fruttosio attraverso processi di chimica verde. Detto così sembra quasi roba da laboratorio di scuola, ma la verità è che questa molecola è una piccola rivoluzione: è atossica, prodotta in Europa e può sostituire componenti di origine fossile in una quantità enorme di settori. Cosmetica, edilizia, elettronica, persino aerospaziale: le possibilità sono infinite.

Ed è proprio in questa direzione che Michelin sta spingendo: utilizzare l’esperienza maturata nel campo degli pneumatici – che sono già di per sé dei materiali compositi incredibilmente sofisticati – per realizzare soluzioni all’avanguardia anche in altri ambiti. Per chi non lo sapesse, i materiali compositi non sono altro che un mix di elementi con proprietà diverse che, messi insieme, fanno magie: più leggeri, più resistenti, più duraturi.

E dove si mettono alla prova queste innovazioni? Nel motorsport, ovviamente. Le gare di endurance, come la mitica 24 Ore di Le Mans, sono il banco di prova perfetto. Se un materiale resiste lì, è pronto per tutto. Ma le applicazioni non si fermano alle piste: Michelin sta già utilizzando le sue tecnologie per creare gommoni resistenti, abiti antincendio per vigili del fuoco e persino parti per biciclette da competizione.

E poi c’è lo spazio. Sì, hai capito bene. L’azienda francese sta collaborando con la NASA per sviluppare pneumatici airless per il rover lunare del programma Artemis. Qui si parla di materiali in grado di resistere a temperature estreme, radiazioni, e un terreno davvero poco amichevole. E per testarli? Michelin ha trovato un’area vulcanica in Alvernia, in Francia, che simula le condizioni lunari. Altro che test drive.

Insomma, Michelin oggi è molto più che gomme. È un esempio di come ricerca, sostenibilità e ingegno possano spingere un’azienda oltre i propri confini – letteralmente fino alla Luna.