Italian Video Game Awards 2025: ecco i vincitori

Il settore gaming è stato protagonista di un evento particolarmente interessante. Si tratta della cerimonia degli Italian Video Game Awards 2025. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena, durante la quale sono stati celebrati i migliori protagonisti dell’industria videoludica italiana. Tra sorprese e conferme, i premi assegnati hanno tracciato un quadro vivido del talento e della creatività che animano tale settore in continua evoluzione. Il titolo che ha riscosso il massimo riconoscimento è A Quiet Place: The Road Ahead. Il gioco, firmato da Stormind Games, si è imposto come Miglior Gioco Italiano. Il progetto, ispirato all’universo cinematografico della celebre saga horror, è riuscito a tradurne alla perfezione le atmosfere ansiogene, offrendo un’esperienza videoludica intensa e coinvolgente.

Italian Video Game Awards: ecco i vincitori dell’ultima edizione

Alla stessa casa di sviluppo è andato anche il riconoscimento come Outstanding Italian Company. Confermando così un anno straordinario, segnato da produzioni ambiziose e da una crescente influenza nel mercato globale. Un altro protagonista indiscusso della serata è stato Enotria: The Last Song. L’originale soulslike sviluppato da Jyamma Games. Il titolo si è aggiudicato due importanti premi. Ovvero Outstanding Art, per l’eccellenza artistica e visiva raggiunta, e il Community Spotlight Award. Un chiaro segno del forte impatto e della risonanza che ha avuto tra i giocatori.

A brillare nel panorama emergente è stato invece Gambit Shifter, realizzato da Volcanite Games, che ha ottenuto il premio come Best Italian Debut Game. Per la Outstanding Experience, la giuria ha premiato While We Wait Here di Bad Vices Games. Un’opera capace di offrire un’esperienza ludica profonda e riflessiva, in grado di distinguersi nel panorama attuale.

Infine, è stato riconosciuto il contributo personale di Marco A. Minoli, figura di riferimento presso Slitherine. Ciò con il premio per la Outstanding Individual Contribution, a testimonianza del suo ruolo chiave nello sviluppo e nella promozione del settore videoludico italiano. Un’edizione, quella del 2025, che ha saputo celebrare appieno il valore e la diversità della produzione italiana, tra affermati protagonisti e promettenti novità per il settore gaming.