Redmagic Gaming Tablet 3 Pro: arriva la conferma ufficiale

Novità interessante in arrivo per il marcato tablet. Si tratta del nuovo Redmagic Gaming Tablet 3 Pro che segna un nuovo passo avanti nella proposta hardware di fascia alta del brand. Pensato espressamente per un pubblico di videogiocatori, tale dispositivo non è soltanto potente, ma mostra fin da subito una forte identità estetica e tecnica votata al gaming. Il display OLED è da 9,06 pollici, con una cornice ridotta a soli 4,9mm e un refresh rate fino a 165Hz. Quest’ultimo copre il 90,1% della parte frontale del dispositivo. La scocca in alluminio aerospaziale, disponibile nelle versioni Dawn Black Transparent e Silverwing Transparent, evidenzia elementi interni del tablet. Come i circuiti e la ventola di raffreddamento.

Caratteristiche tecniche del nuovo tablet Redmagic Gaming Tablet 3 Pro

L’illuminazione RGB contribuisce a rinforzare l’immagine. Al centro del Redmagic Gaming Tablet 3 Pro c’è il processore Snapdragon 8 Elite. Supportato da un massimo di 24GB di RAM e fino a 1TB di storage. Il tutto è mantenuto alla giusta temperatura dalla sofisticata tecnologia ICE-X Cooling Technology. L’autonomia è affidata a una batteria da 8.200mAh, supportata da ricarica rapida a 80W. Grazie alla presenza dell’emulatore PC integrato, il tablet può far girare anche titoli tripla A come Tomb Raider con framerate completo. L’esperienza di gioco diventa ancora più immersiva con l’ausilio del controller Redmagic Shadow Blade Gamepad 3. L’intelligenza artificiale MORA AI Assistant 2.0 consente di impartire comandi vocali durante il gameplay e attivare funzioni come sottotitoli AI e altre automazioni utili.

Importanti collaborazioni con studi di sviluppo ha permesso di ottimizzare le prestazioni in titoli mobile di successo. Con supporto a 120Hz per Call of Duty: Mobile e Genshin Impact. Con 144Hz per League of Legends: Wild Rift e addirittura 165Hz per Minecraft.

Il tablet sarà lanciato anche sul mercato internazionale con il nome Redmagic Astra Gaming Tablet. In Cina, i prezzi partono da 3.999 yuan (circa 482 euro) per il modello da 12GB/256GB. Salgono a 4.699 yuan (circa 567 euro) per quello da 16GB/512GB. Fino ad arrivare a 5.999 yuan (circa 724 euro) per la variante top da 24GB/1TB. Sarà disponibile nelle eleganti colorazioni Eclipse Black e Starfrost Silver.